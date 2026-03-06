Nagy bajban van András herceg volt felesége, Sarah Ferguson: a hajléktalan lett

Sarah Ferguson szinte mindent elveszített András exherceg drámája óta - ebbe a hálószobája és az ágya is beletartozik.

Sarah Ferguson hajléktalan lett

Fotó: KGC-178 / Northfoto

Sarah Ferguson nagy bajban van

Információk szerint Ferguson jelenleg barátainál húzza meg magát, gyakorlatilag kanapéról kanapéra jár. Ezen barátok közé tartozik Priscilla Presley is.

Bár a királyi pár 1996-ban vált el, eddig a Royal Lodge-ban éltek közös gyermekeikkel. Ez azonban lehetetlenné vált, miután Károly király kitessékelte a családot András exherceg botránya után. Fergusont szeptember óta nem látták nyilvánosan, azonban múlt héten egy ír wellnessközpontban kapták el, miután elmenekült az Egyesült Királyságból.

Ferguson korábban gyakran járt New Yorkba barátaihoz, ám korábbi jótevői most túl problémásnak tartják a legutóbbi Epstein-emailek után ahhoz, hogy menedéket adjanak neki otthonukban.

Sokan valójában nagyon kedvelik őt, de most nem bölcs dolog olyannal kapcsolatba kerülni, aki Epsteinhez köthető

- mondta egy bennfentes a Page Six-nek

A nemrég előkerült e-mailek Fergusson és Jeffrey Epstein szoros kapcsolatának bizonyítékai, amelyekben többször is kijelentette, hogy akár össze is házasodhatnának, és közeli testvérnek nevezte őt.

Az egyetlen családtagok, akikkel a palota nem szakította meg a kapcsolat, a páros két lánya, Eugénia és Beatrice. Ők azonban próbálnak távol maradni a botrányoktól, miután Károly király a szárnyai alá vette őket.