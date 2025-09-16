Ázsia ExpresszCharlie KirkOtthon Start ProgramSztárban Sztár All StarsMegasztár
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
14°C Székesfehérvár

Edit névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kínos pillanat: nem várt vendég jelent meg Katalin kenti hercegné temetésén

brit királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 16. 20:50
búcsúAndrás herceg
Végső búcsút vett a brit királyi család. Katalin kenti hercegné temetésén azonban egy olyasvalaki is megjelent, aki talán jobban tette volna, ha távol marad.

Mint arról korábban beszámoltunk, szeptember 4-én gyászhírt kapott a brit királyi család: 92 éves korában elhunyt Katalin kenti hercegné. Úgy tudni, a hercegné a Kensington Palotában, békésen, családi körben halt meg. Katalin 1933. február 22-én Katharine Lucy Mary Worsley néven született Angliában. Az uralkodócsaládba Eduárd kenti herceggel kötött 1961-es házassága révén került be. Búcsúztatását szeptember 16-ra tűzték ki. 

Katalin Kenti hercegné koporsója
Katalin kenti hercegné koporsója Fotó: AFP

Nadrágját igazgatva jelent meg András herceg Katalin kenti hercegné búcsúztatóján

A hercegné 16-án tartott búcsúztatójára természetesen összegyűlt a királyi család. Megjelent többek közt III. Károly király, valamint Vilmos herceg és Katalin hercegné is, hogy részvétüket fejezzék ki Eduárd hercegnek. Kamilla királyné jelenleg még egy arcüreggyulladásból épül fel, ezért nem tette tiszteletét, ahogy (mint az várható volt) Harry herceg és felesége, Meghan Markle sem jelent meg a búcsúmisén, amit a Westminsterben tartottak.

Károly király, valamint a trónörökös Vilmos herceg, és felesége, Katalin hercegné is jelen volt Fotó: AFP

Megjelent azonban valaki, akire nem sokan számítottak, sőt, egyesek szerint kifejezetten kínos pillanatokat szült a jelenléte. Ez a vendég nem más, mint a botrányba keveredett András yorki herceg, aki (mint ismert) jó barátságot ápolt a pedofília és más szexuális tartalmú bűnök miatt elítélt Jeffrey Epsteinnel, sőt, őt magát is megvádolták. Azóta a királyi család nem kívánatos tagja lett. András hercegről ráadásul jó pár igen előnytelen fotó is készült, amikor megérkezett a búcsúszertartásra, ugyanis a nadrágját látványosan igazgatva szállt ki a kocsijából.

Requiem Mass service for the Duchess of Kent in London
András herceg a nadrágját igazgatva érkezett meg a temetés előtti szertartásra Fotó: Anadolu via AFP

Katalin kenti hercegnét egyébként Windsorban, a Frogmore Királyi Mauzóleumban helyezik végső nyugalomra, ahol a brit királyi család 33 korábban elhunyt tagjával együtt alussza majd örök álmát. 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu