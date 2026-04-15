A Sarah Ferguson-rejtély: még a lányai sem ismerik a teljes képet

A királyi családnak fogalma sincsen, merre lehet András herceg volt felesége, Sarah Ferguson, mióta III. Károly király őt és a bukott herceget is megfosztotta a rangjaiktól. Jelenleg az egykori házaspár két gyermeke, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő sem tudják, pontosan hol tartózkodik az édesanyjuk.

Hol lehet Sarah Ferguson? András herceg exe nyom nélkül eltűnt

Egyes források szerint Sarah Ferguson két lánya sem teljesen biztos abban, hol lehet az édesanyjuk, a rejtély pedig egyre csak nő, mióta András herceget és őt is kitaszították a királyi családból.

A volt yorki herceg a Sandringham-birtokon lévő Marsh Farmon talált menedéket, annak ellenére, hogy már utalt arra, az ingatlan nem felel meg neki. Sarah Ferguson költözéséről viszont szinte semmit sem lehet tudni: állítólag még a hozzá legközelebb állók sincsenek tisztában a helyzetével.

Senki sem tudja pontosan, hol van, még a legfelső vezetés sem. Az is bizonytalan, Beatrix hercegnő és Eugénia hercegnő mennyit tudnak… Lehet, hogy ők sem látják át a teljes képet

- jelentette ki Rob Shuter királyi újságíró, majd hozzátette, szerinte hamarosan fény derülhet Sarah Ferguson hollétére, aki feltehetően új projektekkel tervezi a visszatérését.

Nem az a fajta, aki végleg eltűnik. A végén mindig visszatér.

Sarah Fergusont utoljára szeptemberben, a kenti Katalin hercegné temetésén jelent meg nyilvánosan. Egyes beszámolók szerint András herceg volt neje úgy érzi, elárulták, mialatt számtalan kritika érte őt az elítélt szexuális bűnözőhöz, Jeffrey Epsteinhez fűződő viszonya miatt. Sarah neve ugyanis többször szerepelt a nyilvánosságra hozott Epstein-aktákban, András hercegével együtt, aki továbbra is tagad minden ellene felhozott vádat.

Sarah azt érzi, cserben hagyták: nagyon keserű, dühös, és úgy véli, hogy a család minden egyes tagja megbántotta

- árulta el még korábban egy forrás.

Az egykori yorki hercegné egyébként nem kapott királyi rezidenciát a kilakoltatást követően, helyette saját magának kellett az új lakhelyéről gondoskodnia. Mindeközben András, aki időközben beköltözött a Marsh Farmra, a hírek szerint magányosan tengeti a napjait, és csak ritkán lehet őt látni nyilvánosan - írja a Mirror.