Vilmos herceg kínos helyzetbe került, Katalinnak azonnal közbe kellett lépnie

Vilmos herceg és Katalin hercegné párosánál nincs közkedveltebb a királyi családban. Mint ismert, a házasok még egyetemistaként ismerkedtek meg egymással, románcuk pedig azóta legendássá vált. Mindketten 19 évesek voltak, és hamar egymásra találtak közös érdeklődésük és barátaik révén. Mi több, Katalin már az első találkozás után tudta, ebből több is lehet. Erről pedig egy interjúban vallott.

Katalin hercegné őszinte vallomást tett Vilmos hercegről / Fotó: AFP

Teljesen elpirultam, amikor megismertelek, és kissé elsiettem onnan, mert nagyon zavarban voltam

- emlékezett vissza eljegyzési interjújában, Vilmosra nézve.

Katalin hercegné és Vilmos herceg: hamar megváltozott minden

Egyre többet találkoztunk, többet lógtunk együtt, és közös programokat csináltunk. Állandóan próbáltam lenyűgözni Katalint, mindenféle különleges vacsorákat akartam főzni, de általában az történt, hogy valamit odaégettem, kifutott, vagy lángra kapott. Ő pedig a háttérből próbált segíteni, és végül átvette az irányítást. Szóval örültem, hogy ott volt

- jegyezte meg a herceg, akiknek kapcsolatából később világszenzáció lett, és Katalin egyik napról a másikra a világ egyik legtöbbet emlegetett nőjévé vált.

A palota igyekezett támogatni őt, mert ez teljesen új világ volt számára

- árulta el ennek kapcsán később egy királyi szakértő, Richard Palmer, kiemelve, a hercegné akkor még busszal járt dolgozni és úgy kellett megküzdenie azzal, hogy állandóan fotózgatják, írja a Mirror.