Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
13°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Károly király és Vilmos herceg így reagált Harry herceg perelési botrányára

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 09:30
A Sentebale körüli pereskedésből elege lehet már a családnak. A sok botrány közepette volt idejük Harry hercegre reagálni?
CJA
A szerző cikkei

Egy műsor vendége szólalt meg Károly király és Vilmos herceg reakciójáról, és beszélt Harry herceg korábbi jótékonysági szervezete, a Sentebale beperlésével kapcsolatban.

Így reagált családja Harry herceg perére (Fotó: AFP / AFP)

Harry herceg pere folytatódik

Mark Dyer, Sussex hercegének szóvivője és a jótékonysági szervezet egy másik korábbi kuratóriumi tagja elmondta: kategorikusan elutasítják ezeket a sértő és káros állításokat.

A jótékonysági szervezet irányításával kapcsolatos heves vita során Harry herceg tavaly elhagyta a Sentebale-t - ekkor Dyert is beperelték. A bírósági beadványban Harry herceg alperesként szerepel Dyer mellett a „rágalmazás és  becsületsértés” kategóriákba sorolt keresetben.

A Talk királyi tudósítója, Rupert Bell szombaton beszélt Harry legújabb bírósági ügyéről. A műsorvezető kérdése így hangzott:

Mit gondol Károly király és Vilmos herceg az ilyen főcímekről, pédául, hogy Harryt rágalmazásért fogják beperelni?

Rupert így reagált:

Csak úgy, hogy: 'na már megint kezdjük.'

A frusztráció oka, hogy újabb negatív hírek jelennek meg, és szerinte már az is elég rossz, hogy a királyi család az Epstein-ügy következményeivel és András herceg körüli botrányokkal küzd.

Úgy tűnik, Harry is negatív hangvételt kelt a királyi család tervei ellenére. Például közeledik a néhai királynő születésének évfordulói ünnepsége.

Rupert azt is elmondta, hogy a királyi család „jó történeteket” szeretne hangsúlyozni, valamint II. Erzsébet királynő nemzetre gyakorolt hatására is szeretné emlékeztetni a népet - főleg azért, hogy ne csak negativitás uralja a családot.

Harry herceg és Mark Dyer szóvivője szerint pedig a jótékonysági szervezetnek inkább a Sentebale által támogatott közösségekre kellene összpontosítania, ahelyett hogy jogi lépéseket tenne - írja az Express.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
