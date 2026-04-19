Károly király és Vilmos herceg így reagált Harry herceg perelési botrányára

Egy műsor vendége szólalt meg Károly király és Vilmos herceg reakciójáról, és beszélt Harry herceg korábbi jótékonysági szervezete, a Sentebale beperlésével kapcsolatban.

Harry herceg pere folytatódik

Mark Dyer, Sussex hercegének szóvivője és a jótékonysági szervezet egy másik korábbi kuratóriumi tagja elmondta: kategorikusan elutasítják ezeket a sértő és káros állításokat.

A jótékonysági szervezet irányításával kapcsolatos heves vita során Harry herceg tavaly elhagyta a Sentebale-t - ekkor Dyert is beperelték. A bírósági beadványban Harry herceg alperesként szerepel Dyer mellett a „rágalmazás és becsületsértés” kategóriákba sorolt keresetben.

A Talk királyi tudósítója, Rupert Bell szombaton beszélt Harry legújabb bírósági ügyéről. A műsorvezető kérdése így hangzott:

Mit gondol Károly király és Vilmos herceg az ilyen főcímekről, pédául, hogy Harryt rágalmazásért fogják beperelni?

Rupert így reagált:

Csak úgy, hogy: 'na már megint kezdjük.'

A frusztráció oka, hogy újabb negatív hírek jelennek meg, és szerinte már az is elég rossz, hogy a királyi család az Epstein-ügy következményeivel és András herceg körüli botrányokkal küzd.

Úgy tűnik, Harry is negatív hangvételt kelt a királyi család tervei ellenére. Például közeledik a néhai királynő születésének évfordulói ünnepsége.

Rupert azt is elmondta, hogy a királyi család „jó történeteket” szeretne hangsúlyozni, valamint II. Erzsébet királynő nemzetre gyakorolt hatására is szeretné emlékeztetni a népet - főleg azért, hogy ne csak negativitás uralja a családot.