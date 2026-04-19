Károly király és Vilmos herceg így reagált Harry herceg perelési botrányára

Egy műsor vendége szólalt meg Károly király és Vilmos herceg reakciójáról, és beszélt Harry herceg korábbi jótékonysági szervezete, a Sentebale beperlésével kapcsolatban.
Mark Dyer, Sussex hercegének szóvivője és a jótékonysági szervezet egy másik korábbi kuratóriumi tagja elmondta: kategorikusan elutasítják ezeket a sértő és káros állításokat.
A jótékonysági szervezet irányításával kapcsolatos heves vita során Harry herceg tavaly elhagyta a Sentebale-t - ekkor Dyert is beperelték. A bírósági beadványban Harry herceg alperesként szerepel Dyer mellett a „rágalmazás és becsületsértés” kategóriákba sorolt keresetben.
A Talk királyi tudósítója, Rupert Bell szombaton beszélt Harry legújabb bírósági ügyéről. A műsorvezető kérdése így hangzott:
Mit gondol Károly király és Vilmos herceg az ilyen főcímekről, pédául, hogy Harryt rágalmazásért fogják beperelni?
Rupert így reagált:
Csak úgy, hogy: 'na már megint kezdjük.'
A frusztráció oka, hogy újabb negatív hírek jelennek meg, és szerinte már az is elég rossz, hogy a királyi család az Epstein-ügy következményeivel és András herceg körüli botrányokkal küzd.
Úgy tűnik, Harry is negatív hangvételt kelt a királyi család tervei ellenére. Például közeledik a néhai királynő születésének évfordulói ünnepsége.
Rupert azt is elmondta, hogy a királyi család „jó történeteket” szeretne hangsúlyozni, valamint II. Erzsébet királynő nemzetre gyakorolt hatására is szeretné emlékeztetni a népet - főleg azért, hogy ne csak negativitás uralja a családot.
