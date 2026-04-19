Kitálalt a szájról olvasó: erről beszélgetett egymás között Vilmos és Harry herceg Fülöp herceg temetésén

Hosszú évek óta viharos kapcsolatuk ellenére a walesi herceget és a sussex-i herceget öt évvel ezelőtt, nagyapjuk temetése után beszélgetni látták, és a szájról olvasók szerint meghitt pillanatokat éltek át.
A szakértők szerint Vilmos herceg és Harry herceg egyaránt egyetértettek abban, hogy nagyapjuk temetése pontosan olyan volt, amilyet ő is akart volna. A királyi család öt évvel ezelőtt ezen a napon búcsúzott el Fülöp hercegtől a windsori kastély Szent György-kápolnájában; a szertartáson az egymástól elidegenedett testvérek egymással szemben ültek.
Vilmos herceg és Harry herceg a megható szertartás után – amelyen a Covid-járvány miatt csak néhány kiválasztott személy vehetett részt – beszélgetni látták őket, és megható pillanatokat osztottak meg egymással, amit egyesek a viszályuk gyógyításának helyes irányba tett lépésként értelmeztek.
Szájról olvasó beszámolók szerint a walesi herceg levette a maszkját, és azt mondta a testvérének: „Igen, nagyszerű volt, ugye?”, amire Sussex hercege látszólag így válaszolt: „Úgy történt, ahogy akarta.”
Miután elhagyták a Szent György-kápolnát, Vilmos és Harry röviden váltottak szót Canterbury érsekével. Az Express szerint Vilmos ezután ezt mondta testvérének: „Abszolút gyönyörű szertartás, ó, a zene.” Röviddel ezután Harry és Vilmos együtt sétáltak a kastély felé, Katalin hercegnével együtt. A walesi hercegnét ekkor látták, amint Zsófia hercegnével beszélget, így a testvérek egymás mellett sétáltak és beszélgettek.
Adrianne Carter testbeszéd-szakértő megfigyelte, hogy a pár nyugodtnak tűnt egymás társaságában, és ezt mondta:
Kate látszólag átvette a vezetést a beszélgetésben, de amikor a testvérek elkezdtek együtt sétálni, az teljesen természetes volt, a stressz vagy a viszálykodás minden jele nélkül. Nem volt erőltetett mutatvány, és semmi jelét nem látták annak, hogy kerülik egymást.
Hozzátette: „Valójában Vilmos megállt, hogy Harry fel tudjon velük sétálni a dombra. Úgy tűnik számomra, hogy a gyász újra összehozta őket.”
Ez volt az első alkalom, hogy Harry újra találkozott családjával azóta, hogy az előző évben feleségével, Meghan Markle-lel az Egyesült Államokba költözött, és az előző hónapban Oprah Winfrey-vel készített, hatalmas botrányt kiváltó interjújukat követően - emlékeztet cikkében a Mirror.
