Nagy Duett 2026Exatlon
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
23°C Székesfehérvár

Emma névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Kitálalt a szájról olvasó: erről beszélgetett egymás között Vilmos és Harry herceg Fülöp herceg temetésén

PUBLIKÁLÁS: 2026. április 19. 13:30
A szakértő elárulta, mi volt a téma kettőjük között. Erről beszélgetett egymással Vilmos herceg és Harry herceg.

Hosszú évek óta viharos kapcsolatuk ellenére a walesi herceget és a sussex-i herceget öt évvel ezelőtt, nagyapjuk temetése után beszélgetni látták, és a szájról olvasók szerint meghitt pillanatokat éltek át.

Fotó: Chris Jackson

A szakértők szerint Vilmos herceg és Harry herceg egyaránt egyetértettek abban, hogy nagyapjuk temetése pontosan olyan volt, amilyet ő is akart volna. A királyi család öt évvel ezelőtt ezen a napon búcsúzott el Fülöp hercegtől a windsori kastély Szent György-kápolnájában; a szertartáson az egymástól elidegenedett testvérek egymással szemben ültek.

Vilmos herceg és Harry herceg a megható szertartás után – amelyen a Covid-járvány miatt csak néhány kiválasztott személy vehetett részt – beszélgetni látták őket, és megható pillanatokat osztottak meg egymással, amit egyesek a viszályuk gyógyításának helyes irányba tett lépésként értelmeztek.

Szájról olvasó beszámolók szerint a walesi herceg levette a maszkját, és azt mondta a testvérének: „Igen, nagyszerű volt, ugye?”, amire Sussex hercege látszólag így válaszolt: „Úgy történt, ahogy akarta.”

Miután elhagyták a Szent György-kápolnát, Vilmos és Harry röviden váltottak szót Canterbury érsekével. Az Express szerint Vilmos ezután ezt mondta testvérének: „Abszolút gyönyörű szertartás, ó, a zene.” Röviddel ezután Harry és Vilmos együtt sétáltak a kastély felé, Katalin hercegnével együtt. A walesi hercegnét ekkor látták, amint Zsófia hercegnével beszélget, így a testvérek egymás mellett sétáltak és beszélgettek.

Adrianne Carter testbeszéd-szakértő megfigyelte, hogy a pár nyugodtnak tűnt egymás társaságában, és ezt mondta:

Kate látszólag átvette a vezetést a beszélgetésben, de amikor a testvérek elkezdtek együtt sétálni, az teljesen természetes volt, a stressz vagy a viszálykodás minden jele nélkül. Nem volt erőltetett mutatvány, és semmi jelét nem látták annak, hogy kerülik egymást.

Hozzátette: „Valójában Vilmos megállt, hogy Harry fel tudjon velük sétálni a dombra. Úgy tűnik számomra, hogy a gyász újra összehozta őket.”

Ez volt az első alkalom, hogy Harry újra találkozott családjával azóta, hogy az előző évben feleségével, Meghan Markle-lel az Egyesült Államokba költözött, és az előző hónapban Oprah Winfrey-vel készített, hatalmas botrányt kiváltó interjújukat követően - emlékeztet cikkében a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
