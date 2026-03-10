Mi történhetett? Szokatlan, ami Katalin hercegné és Anna hercegnő között lejátszódott

Mi történhetett? A brit királyi család tagjai a londoni Westminster-apátságban tartott istentiszteleten volt, amikor érdekes jelenetek játszódtak le Katalin hercegné és Anna hercegnő között – közölte a People.

A kalapra fogják: Katalin hercegné és Anna hercegnő nem megszokott dolgot tettek Fotó: Michael Dunlea / Barcroft Media / Northfoto

A kalapra fogják: Katalin hercegné és Anna hercegnő nem megszokott dolgot tettek

Katalin hercegné és Anna hercegnő is jelen voltak a londoni Westminster-apátságban. Találkozásukkor azonban szokatlan dolog történt: kihagyták ugyanis a szokásos puszival köszönést. A kamerán rögzített pillanatban látni, amint Katalin közelebb hajolna, azonban egy kis elutasítást kap közeledésére.

Egy királyi tudósító elmagyarázta, pontosan mi történhetett. Állítólag minden Katalin nagy kalapja miatt történt.

Miközben Vilmos herceg két puszival köszöntötte a nagynénjét, Katalin és Anna nevetve üdvözölték egymást. A Daily Mail királyi tudósítója, Rebecca English elmagyarázta, hogy a puszi elmaradásának oka Katalin hercegné nagy kalapja volt.

Anna hercegnőnek esélye sem volt megpróbálni puszit adni egy ilyen kalap alatt

— írta az Instagram videó mellé.

Katalin hercegné egyébként ügyesen kezelte a látványos fejdíszét, amikor más családtagokat köszöntött. III. Károly királyt és Kamilla királynét puszival és pukedlivel üdvözölte.

A 43 éves Vilmos herceg volt az első családtag, aki puszival köszöntötte az esemény kezdete előtt érkező édesapját, a királyt. Ezután pedig Kamilla királynét. Bár a királyi család tagjai gyakran meghajlással vagy pukedlivel köszöntik az uralkodót, informálisan ölelések és puszik is előfordulnak. Anna hercegnő ugyanakkor arról ismert, hogy inkább a formális üdvözléseket részesíti előnyben.