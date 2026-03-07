Sokk a palotában: Károly már csomagol? Hamarosan új királyt köszönthetünk!

Bombaként robbant a hír: III. Károly napjai meg vannak számlálva a trónon. Nem a betegség, hanem egy váratlan döntés vethet véget az uralkodásának. Egy bennfentes szerint a váltás elkerülhetetlen, Rob Shuter, a királyi család korábbi PR-osa szerint a háttérben már minden eldőlt. Arról suttognak a palota falai között, hogy Vilmos herceg akár fél éven belül átveheti az irányítást.

Egy bennfentes szerint Vilmos herceg fejére egy éven belül királyi korona kerülhet Fotó: PA / Northfoto

Vilmos herceg már most is uralkodik?

Shuter szerint a váltás nem csupán egy kósza elmélet, hanem a rideg valóság.

Az információim közvetlenül a palotából származnak. Dolgoztam a királyi családnak, tőlük kaptam a fizetésemet, tudom, hogyan gondolkodnak

– magyarázta a bennfentes. Állítása szerint egy korábbi írása, amelyben Károly lemondását sürgette, eljutott a legmagasabb körökig is. Ott pedig nem felháborodást, hanem egyetértést váltott ki.

Sokan úgy gondolják, ideje lapozni. Vilmos herceg gyakorlatilag már most is király, mindenben ő dönt, csak a neve mellett nem szerepel a titulus

– tette hozzá Shuter.

Harry visszatérhet, de Vilmosnak fontosabb dolga van

Miközben a világ figyelme a trónváltáson összpontosul, egy másik dráma is zajlik a színfalak mögött. Károly állítólag egy békülő gesztussal próbálná lezárni a Harry herceggel való viszályt. A terv az, hogy a nemrég kilakoltatott András herceg luxusrezidenciáját, a Royal Lodge-ot felajánlja Harrynek és Meghannak. Sokan várták, hogy ez kiveri a biztosítékot a trónörökösnél, de Shuter szerint ez nem így lesz. Vilmos herceg ugyanis nem fog kicsinyes ingatlanvitákba bonyolódni. Neki most sokkal nagyobb súly nyomja a vállát: felkészülni az uralkodásra, ami akár fél éven belül valósággá válhat – derül ki a Daily Star cikkéből.