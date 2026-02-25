Hat napon át tartott a házkutatás: közleményt adott ki a rendőrség a bukott András herceg letartóztatását követően

A rendőrség nemrégiben tájékoztatást adott ki András, volt yorki herceg korábbi otthonában történt, hat napig tartó házkutatást követően. A Thames Valley-i rendőrség bejelentette, a windsori Royal Lodge-ban indított művelet, amely III. Károly király testvérének közhivatali visszaélés gyanújával történő letartóztatásával kapcsolatos, véget ért.

Közleményt adtak ki András letartóztatását követően / Fotó: AFP

Közleményt adott ki a rendőrség az egykori András herceg letartóztatását követően

Andrást múlt hét csütörtökön tartóztatták le közhivatali visszaélés gyanújával, a 66. születésnapján pedig 11 órát töltött őrizetben, miután azzal vádolták, bizalmas információkat osztott meg Jeffrey Epsteinnel, amikor még az Egyesült Királyság kereskedelmi nagykövete volt. Az egykori yorki herceg tagadta, hogy bármilyen szabálytalanságot követett volna el az elítélt szexuális bűnöző Epsteinnel való kapcsolata során.

Mindeközben a miniszterek megállapodtak abban, hogy nyilvánosságra hozzák András kereskedelmi megbízotti kinevezésével kapcsolatos dokumentumokat, a képviselőknek viszont azt mondták, a kormány nem teheti közzé a rendőrség vizsgálatához szükséges anyagokat, amíg a tisztek eljárást folytatnak.

A bukott herceg letartóztatása egyébként néhány nappal azelőtt történt, hogy Lord Peter Mandelsont is előállították azzal a váddal, miszerint bizalmas információkat adott át Epsteinnek, mialatt üzleti miniszter volt. A volt munkaügyi minisztert kedden a kora reggeli órákban óvadék ellenében szabadlábra helyezték, miután közhivatalban elkövetett visszaélés gyanújával letartóztatták.

Eközben a Képviselőház Üzleti és Kereskedelmi Bizottsága bejelentette, megkezdi az információk gyűjtését a kereskedelmi megbízotti rendszerrel kapcsolatos esetleges vizsgálat előtt, végleges döntést azonban csak azután hoznak, hogy az András elleni esetleges ügyek lezárultak - írja a Mirror.

