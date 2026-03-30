BékemenetTiszás ügynökbotrányUkrán aranykonvojNagy Duett 2026Háború
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
7°C Székesfehérvár

Zalán névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

„Összeomlanak és elbuknak” - Brutális jóslat: Károly király az utolsó esélye Harry-nek és Meghannak

PUBLIKÁLÁS: 2026. március 30. 12:30
Vége a luxusnak? Harry herceg és Meghan Markle csillogó amerikai álma kártyavárként dőlhet össze, ha az uralkodó nem nyújt feléjük segítő kezet.
Bors
A szerző cikkei

Úgy tűnik, elfogyott a levegő a Sussex-i pár körül Kaliforniában. Hiába a hatalmas villa és a hollywoodi barátok, a legfrissebb hírek szerint Harry herceg és Meghan szekere hatalmasat bukhat. Tina Brown, a Vanity Fair egykori főszerkesztője és neves királyi szakértő kongatta meg a vészharangot: szerinte a pár bevételei drasztikusan apadni kezdtek, és ha Károly király nem avatkozik be azonnal, a hercegi pár sorsa megpecsételődik.

Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

A Sussex-iek bevételi forrásai kezdenek kiszáradni. Mielőtt Harry és Meghan teljesen összeomlanak és kiégnek, a Windsor-háznak félre kell tennie a kárörömöt, és kezelnie kell a problémát

– fogalmazott kíméletlen őszinteséggel Brown.

Kegyvesztettek lettek Harry hercegék a Netflixnél is?

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pletykák szerint a Netflix már nem Harry-ékben látja a jövőt. A streaming-óriás állítólag Vilmos hercegre és Katalin hercegnére cserélné le a „lázadó” párt, hogy új, méltóságteljesebb irányba terelje a királyi tartalmakat. Bár korábban arról suttogtak, hogy a 44 éves Meghan visszatérhet a színészethez – hiszen a Briliáns elmék sztárjaként már bizonyított –, a közvélemény és a szakértők inkább egy másik megoldást sürgetnek: vissza a palotába!

A nagy alku: se kint, se bent?

A megoldás Harry herceg régi álma lehetne, amit ő csak „fél lábbal bent, fél lábbal kint” modellnek hívott. Ez azt jelentené, hogy korlátozott nemzetközi szerepet kapnának a monarchián belül, segítve ezzel a botrányoktól tépázott brit királyi családot. Jennie Bond, a BBC korábbi tudósítója szerint Harry hiánya óriási veszteség az udvarnak.

Természetes tehetsége van a tömeghez: vicces, közvetlen és bájos. Látszik, mekkora veszteség ő. De a palota számára a kérdés továbbra is ugyanaz: hogyan lehet valaki a királyi család dolgozó tagja – akár részmunkaidőben is –, ha közben az üzleti világban mozog?

– tette fel a kérdést Bond.

Harry és Károly király tavaly szeptemberben már titokban tárgyaltak a lehetőségekről. Azóta feszült a csend, de az idő fogy. A pár jövő hónapban Ausztráliába utazik, hogy jótékonysági eseményeken vegyenek részt – éppen olyanokon, amiket hivatalos királyi családtagként is tennének. Kérdés, hogy ez az utolsó próbálkozásuk-e a figyelemre, vagy egy új kezdet a korona árnyékába –írja a brit Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
