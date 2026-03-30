„Összeomlanak és elbuknak” - Brutális jóslat: Károly király az utolsó esélye Harry-nek és Meghannak

Úgy tűnik, elfogyott a levegő a Sussex-i pár körül Kaliforniában. Hiába a hatalmas villa és a hollywoodi barátok, a legfrissebb hírek szerint Harry herceg és Meghan szekere hatalmasat bukhat. Tina Brown, a Vanity Fair egykori főszerkesztője és neves királyi szakértő kongatta meg a vészharangot: szerinte a pár bevételei drasztikusan apadni kezdtek, és ha Károly király nem avatkozik be azonnal, a hercegi pár sorsa megpecsételődik.

Harry herceg és Meghan Markle sorsa most Károly király kezében van, a szakértők szerint ugyanis a pár napjai meg vannak számlálva a reflektorfényben / Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

A Sussex-iek bevételi forrásai kezdenek kiszáradni. Mielőtt Harry és Meghan teljesen összeomlanak és kiégnek, a Windsor-háznak félre kell tennie a kárörömöt, és kezelnie kell a problémát

– fogalmazott kíméletlen őszinteséggel Brown.

Kegyvesztettek lettek Harry hercegék a Netflixnél is?

A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a pletykák szerint a Netflix már nem Harry-ékben látja a jövőt. A streaming-óriás állítólag Vilmos hercegre és Katalin hercegnére cserélné le a „lázadó” párt, hogy új, méltóságteljesebb irányba terelje a királyi tartalmakat. Bár korábban arról suttogtak, hogy a 44 éves Meghan visszatérhet a színészethez – hiszen a Briliáns elmék sztárjaként már bizonyított –, a közvélemény és a szakértők inkább egy másik megoldást sürgetnek: vissza a palotába!

A nagy alku: se kint, se bent?

A megoldás Harry herceg régi álma lehetne, amit ő csak „fél lábbal bent, fél lábbal kint” modellnek hívott. Ez azt jelentené, hogy korlátozott nemzetközi szerepet kapnának a monarchián belül, segítve ezzel a botrányoktól tépázott brit királyi családot. Jennie Bond, a BBC korábbi tudósítója szerint Harry hiánya óriási veszteség az udvarnak.

Természetes tehetsége van a tömeghez: vicces, közvetlen és bájos. Látszik, mekkora veszteség ő. De a palota számára a kérdés továbbra is ugyanaz: hogyan lehet valaki a királyi család dolgozó tagja – akár részmunkaidőben is –, ha közben az üzleti világban mozog?

– tette fel a kérdést Bond.

Harry és Károly király tavaly szeptemberben már titokban tárgyaltak a lehetőségekről. Azóta feszült a csend, de az idő fogy. A pár jövő hónapban Ausztráliába utazik, hogy jótékonysági eseményeken vegyenek részt – éppen olyanokon, amiket hivatalos királyi családtagként is tennének. Kérdés, hogy ez az utolsó próbálkozásuk-e a figyelemre, vagy egy új kezdet a korona árnyékába –írja a brit Mirror.