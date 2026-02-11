Sorra perelik a közösségi média-cégeket: direkt okoz függőséget a TikTok és az Instagram is

Nem titok, hogy az elmúlt években több közösségi média platformot is támadtak azzal, hogy negatív hatással vannak a felhasználókra. Ezek közül az egyik leggyakrabban emlegetett probléma a függőség okozása, amely az utóbbi időben különösen felkapott téma lett.
Az Instagramot és a YouTube-ot is megvádolták függőség kialakításával, a felpereseket Mark Lanier képviseli. A próbaper során 1500 ember vallomását vették figyelembe, és ha a közösségi média-cégek elveszítik az ügyet, kártérítést kell fizetniük, sőt, akár a működési módszereik megváltoztatására is kényszerülhetnek.
A Metát (Instagram) Paul Schmidt képviselte, aki a közösségi média függőségével kapcsolatos tudományos közösségen belüli nézeteltérésekről beszélt, mondván: a „függőség” nem a legmegfelelőbb kifejezés a közösségi média intenzív használatának leírására.
Mr. Lanier egy KGM néven ismert felperest említett meg, aki 6 éves korában kezdte el használni a YouTube-ot, majd 9 évesen az Instagramot. Mielőtt befejezte volna az általános iskolát, 284 videót töltött fel a YouTube-ra. A felperes állítása szerint a közösségi média rabjává vált, ami olyan problémákat okozott nála, mint a szorongás, a depresszió és a testképzavar. Schmidt erre azt válaszolta, hogy ezeket a problémákat más tényezők is okozhatják.
Ha elvennéd tőle az Instagramot, vajon ugyanezeket a nehézségeket élte volna át?
- kérdezte az esküdtszéktől, és arra kérte őket, hogy a nyolchetes tárgyalás során gondoljanak erre a kérdésre - írja a Sky News.
Lanier úr elmondta, hogy a Google és a Meta „szándékosan úgy tervezték termékeiket, hogy megragadják a felhasználók figyelmét és biztosítsák visszatérésüket, mivel ez a fajta függőség rendkívül jövedelmező”.
A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg, valamint Adam Mosseri, az Instagram vezetője várhatóan a tanúvallomást tevő tech vezetők között lesznek, ugyanakkor egy blogbejegyzésükben azt írták, hogy az ilyen jogi lépések túlságosan leegyszerűsítik a mentális egészség összetett kérdését:
"A tinédzserek által tapasztalt kihívások egyetlen tényezőre való leszűkítése figyelmen kívül hagyja a tudományos kutatásokat és a fiatalokat ma érő számos stresszforrást, mint például a tanulmányi nyomást, az iskolai biztonságot, és a társadalmi-gazdasági kihívásokat" - állt a közleményben.
Míg az Instagram és a YouTube az Egyesült Államokban került bajba, addig a TikTok újabb csapást kapott, méghozzá az Európai Uniótól.
Az MTI jelentése szerint egy 2024 ben indult vizsgálat alapján a közösségi médiavállalat megsértette a DSA-t (azaz a digitális szolgáltatásokról szóló rendeletet) a kiskorúak védelmével, a függőséget okozó műveletek, illetve káros tartalmak kockázatainak kezelésével, a reklámok átláthatóságával kapcsolatban, valamint az adatokhoz való hozzáférés területein. A bizottsági vizsgálat szerint az olyan funkciók, mint a végtelen görgetés, az automatikus lejátszás, az értesítések és a nagymértékben személyre szabott ajánlórendszer nem megfelelően felmért kockázatokat hordozhatnak a felhasználók – különösen a kiskorúak és a sérülékeny csoportok – mentális és fizikai jóllétére nézve.
A bizottság megállapítása szerint a TikTok nem vette kellően figyelembe az alkalmazás kényszeres használatára utaló fontos mutatókat, így például azt, hogy a kiskorúak mennyi időt töltenek az applikációval éjszaka, milyen gyakran nyitják meg az alkalmazást, illetve más, a túlzott használatra utaló jelzéseket.
Az uniós végrehajtó testület szerint a TikTok által alkalmazott kockázatcsökkentő intézkedések – így az időkorlátozó és szülői felügyeleti eszközök – nem bizonyultak kellően hatékonynak. A bizottság értékelése szerint ezek az eszközök könnyen figyelmen kívül hagyhatók, kevés akadályt jelentenek a használat csökkentésében, illetve a szülői beállítások alkalmazása túlzott terhet és digitális jártasságot igényelhet.
A testület jelenlegi álláspontja szerint a TikToknak alapvető változtatásokat kellene végrehajtania szolgáltatása kialakításában, például a végtelen görgetés fokozatos megszüntetésével, hatékony – akár éjszakai – képernyőidő-szünetek bevezetésével, valamint az ajánlórendszer módosításával.
Az előzetes megállapítások nem jelentenek végleges döntést. A TikToknak lehetősége van reagálni a bizottság észrevételeire.
Amennyiben az Európai Bizottság végleges döntésében is jogsértést állapít meg, úgynevezett nem-megfelelési határozatot hozhat, amelynek nyomán a szolgáltatóval szemben a jogsértés súlyától és időtartamától függően, akár a globális éves árbevétel legfeljebb 6 százalékát elérő bírság is kiszabható.
