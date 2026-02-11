Sorra perelik a közösségi média-cégeket: direkt okoz függőséget a TikTok és az Instagram is

Nem titok, hogy az elmúlt években több közösségi média platformot is támadtak azzal, hogy negatív hatással vannak a felhasználókra. Ezek közül az egyik leggyakrabban emlegetett probléma a függőség okozása, amely az utóbbi időben különösen felkapott téma lett.

Függőség okozásával vádolnak több közösségi média-oldalt is Fotó: PeopleImages / Shutterstock

Miért vitték bíróságra felperesek az Instagramot és YouTube-ot az Egyesült Államokban?

Miért tagadják a cég vezetői a vádakat?

Milyen uniós szabályokat sértett meg a TikTok?

Miért vitték bíróságra a közösségi média-oldalakat?

Az Instagramot és a YouTube-ot is megvádolták függőség kialakításával, a felpereseket Mark Lanier képviseli. A próbaper során 1500 ember vallomását vették figyelembe, és ha a közösségi média-cégek elveszítik az ügyet, kártérítést kell fizetniük, sőt, akár a működési módszereik megváltoztatására is kényszerülhetnek.

A Metát (Instagram) Paul Schmidt képviselte, aki a közösségi média függőségével kapcsolatos tudományos közösségen belüli nézeteltérésekről beszélt, mondván: a „függőség” nem a legmegfelelőbb kifejezés a közösségi média intenzív használatának leírására.

Mr. Lanier egy KGM néven ismert felperest említett meg, aki 6 éves korában kezdte el használni a YouTube-ot, majd 9 évesen az Instagramot. Mielőtt befejezte volna az általános iskolát, 284 videót töltött fel a YouTube-ra. A felperes állítása szerint a közösségi média rabjává vált, ami olyan problémákat okozott nála, mint a szorongás, a depresszió és a testképzavar. Schmidt erre azt válaszolta, hogy ezeket a problémákat más tényezők is okozhatják.

Ha elvennéd tőle az Instagramot, vajon ugyanezeket a nehézségeket élte volna át?

- kérdezte az esküdtszéktől, és arra kérte őket, hogy a nyolchetes tárgyalás során gondoljanak erre a kérdésre - írja a Sky News.

Lanier úr elmondta, hogy a Google és a Meta „szándékosan úgy tervezték termékeiket, hogy megragadják a felhasználók figyelmét és biztosítsák visszatérésüket, mivel ez a fajta függőség rendkívül jövedelmező”.

A Meta vezérigazgatója, Mark Zuckerberg, valamint Adam Mosseri, az Instagram vezetője várhatóan a tanúvallomást tevő tech vezetők között lesznek, ugyanakkor egy blogbejegyzésükben azt írták, hogy az ilyen jogi lépések túlságosan leegyszerűsítik a mentális egészség összetett kérdését: