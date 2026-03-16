Milliók kerültek veszélybe, ha ellátogattak erre a weboldalra

hackerek
PUBLIKÁLÁS: 2026. március 16. 10:30
frissítésGoogle Chrome
Igen nagy hibát szúrtak ki a Google Chrome-ban. Elég egyetlen weboldalra ellátogatnod, és mindent elveszítesz!
Nincs abban semmi meglepő, hogy a világ legnépszerűbb böngészőjéhez, a Google Chrome-hoz folyamatosan érkeznek biztonsági frissítések. az azonban elég aggasztó, hogy a hackerek úgy vehetik át a gépünk felett az uralmat, hogy ahhoz elég egy bizonyos weboldalra ellátogatnunk. Már akkor is bajba kerültünk, ha ott nem is kattintunk semmire!

Fotó: PeopleImages.com - Yuri A / Shutterstock 

A legutóbbi frissítéssel nem kevesebb mint 29 biztonsági rést foltoztak be a Google Chrome-ban. Ez bizony semmilyen körülmények közt nem tekinthető kevésnek. Noha a 29 gyenge pontból csak egy minősült kritikusnak, ez sem adhat okot reményre: az egy kritikus ugyanis olyan hibát rejtett, ami milliókat, sőt, felhasználók milliárdjait veszélyeztette, méghozzá szinte kivédhetetlenül.

A biztonsági rés ugyanis lehetővé tette, hogy egyetlen látogatás egy ártalmas kódokkal teli weboldalra azonnal megfertőzze a böngészőnket és azon keresztül persze a gépünket is. Onnantól pedig már csak a hackereken múlik, milyen “ajándékot” hagynak maguk után, és miként használják ki a helyzetet. Azaz a felhasználónak onnantól, hogy “rossz környékre tévedt”, sehová sem kell kattintania, máris megtörtént a baj.

Jó hír, hogy a frissítés, ami a biztonsági réseket - köztük a kritikus réssel együtt - befoltozza, már elkészült és meg is jelent. Linuxon a Chrome 146.0.7680.71-es verzió, ami már véd minket a fentebb leírt támadásoktól, míg Mac vagy Windows környezetben a Chrome 146.0.7680.71 és a Chrome 46.0.7680.72. verzió is jó.
 

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
