Óriási botrányt okozott Kylian Mbappé és barátnője intim fotója

Sérülés miatt utazott el Madridból Kylian Mbappé, aki Szardínián tűnt fel a színésznő szerelmével, Ester Expositóval. A párról készült intim felvételek azonban komoly visszhangot váltottak ki a szurkolók körében: sokan úgy vélik, a francia világsztárnak inkább a rehabilitációjára kellene koncentrálnia, semmint a pihenésre és a romantikázásra a kényszerű kihagyás idején.

Kylian Mbappé a Real Betis elleni 1-1-es döntetlen során sérült meg Fotó: Soccrates Images

Kylian Mbappé és Ester Expositó hajón romantikáztak

A botrány ráadásul különösen érzékeny időszakban érte Kylian Mbappét, aki a Real Betis elleni bajnokin szenvedett sérülést. A vizsgálatok később megerősítették, hogy bal combhajlító izmában sérülés keletkezett, ami veszélybe sodorhatja idénybeli szereplését is.

A Real Madridnál ugyanakkor bíznak benne, hogy sztárjátékosuk felépül a hétvégi (21:00, TV2) El Clásicóra a Barcelona ellen, hiszen a madridiak számára gyakorlatilag létfontosságú lenne a győzelem ahhoz, hogy életben tartsák bajnoki reményeiket, és megakadályozzák ősi riválisukat a La Liga-trófea megszerzésében.

A szurkolók azonban teljesen kiborultak, amikor napvilágot láttak a felvételek arról, mivel tölti rehabilitációs időszakát Kylian Mbappé. A francia világsztárt a népszerű színésznővel, Ester Expósitoval kapták lencsevégre Szardínián, ahol láthatóan önfeledten romantikáztak és élvezték a kettesben töltött időt.