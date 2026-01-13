Meghan Markle visszatérne az Egyesült Királyságba – Ez az egy feltétele van

A sussexi hercegné 2026 nyarán négy év után először visszatérhet Nagy-Britanniába. Meghan Markle Harry herceggel együtt venne részt az Invictus Games egyik kiemelt eseményén, amelyet Birminghamben rendeznek meg és amely kiemelten fontos a férje számára.

Meghan Markle férje, Harry herceg miatt térne vissza az Egyesült Királyságba (Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Meghan Markle visszatérne az Egyesült Királyságba

Hetek óta megy a szóbeszéd arról, hogy Meghan Markle visszatérne az Egyesült Királyságba. A sussexi hercegné utoljára 2022 szeptemberében járt az Egyesült Királyságban, amikor Erzsébet királynő temetésén vett részt Harry herceggel együtt. A mostani tervezett utazás középpontjában pedig az Invictus Games állna, ami kiemelten fontos a férje számára. A veterán sportesemény 2027-ben Birminghamben kerül megrendezésre, azonban 2026 nyarán tartják meg az úgynevezett „one year to go” eseményt, vagyis a játékokig tartó egyéves visszaszámlálás hivatalos indítását. Harry herceg alapítóként kulcsszereplője az Invictus Games-nek, Meghan Markle pedig korábban rendszeresen elkísérte férjét ezekre a nemzetközi eseményekre.

Meghan Markle 2025 februárjában Kanadába is elkísérte férjét az Invictus Games megnyitója alkalmából (Fotó: Darryl Dyck/Northfoto)

Meghan Markle-nek egy feltétele van

A tervezett látogatás azonban csak akkor valósulhat meg, ha biztosítani tudják a megfelelő rendőri védelmet a sussexi házaspár részére. Meghan Markle ragaszkodik ahhoz, hogy visszakapják azt a brit rendőri védelmet, amelyet még 2020-ban veszítettek el, amikor visszaléptek az aktív királyi szerepektől. Harry herceg egyetért feleségével, ő már többször felhívta a figyelmet arra, hogy nem érzi biztonságosnak Meghan Markle és gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő utazását az Egyesült Királyságba megfelelő védelem nélkül. Egy forrás a SUN-nak azt nyilatkozta, hogy ezen is múlhat a tervezett látogatás.

A biztonság mindig döntő tényező lesz ebben a kérdésben.

Meghan Markle utoljára négy éve, Erzsébet királyné temetésén, utazott az Egyesült Királyságba (Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg harcol a családja biztonságáért

Harry herceg biztonsági intézkedéseit jelenleg a Ravec, egy rendőrségi, királyi és kormányzati szakértőkből álló bizottság vizsgálja felül. 2025 májusában a kétgyermekes apa ugyan elvesztette a biztonsági kérdésről szóló fellebbezését, de nem adta fel. A vereséget követően Harry herceg azt állította, hogy nem tartották be az előírásokat az ő esetében.

A RAVEC nem tartotta be az én esetemben a saját előírásait, amelyeket minden más magas kockázatú és közismert személyre alkalmaznak.

Mindemellett azt is kijelentette, hogy továbbra is harcolni fog az ügyben, és levelet ír a belügyminiszternek, „hogy sürgősen vizsgálja meg az ügyet és vizsgálja felül a RAVEC eljárását”.