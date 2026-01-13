Dudás MikiÓnos esőHavazásTisza-Adó
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-5°C Székesfehérvár

Veronika névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Meghan Markle visszatérne az Egyesült Királyságba – Ez az egy feltétele van

erzsébet királynő
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 17:15
Invictus GamesMeghan MarklevisszatérésHarry herceg
A sussexi hercegné 2026 nyarán négy év után először visszatérhet Nagy-Britanniába. Meghan Markle Harry herceg miatt tenné meg ezt a nagy lépést.
Fekete Ágnes
A szerző cikkei

A sussexi hercegné 2026 nyarán négy év után először visszatérhet Nagy-Britanniába. Meghan Markle Harry herceggel együtt venne részt az Invictus Games egyik kiemelt eseményén, amelyet Birminghamben rendeznek meg és amely kiemelten fontos a férje számára.

Meghan Markle férje, Harry herceg, miatt térne vissza az Egyesült Királyságba
Meghan Markle férje, Harry herceg miatt térne vissza az Egyesült Királyságba (Fotó: Tiziano Da Silva - Pierre Perusseau/Bestimage/Northfoto)

Meghan Markle visszatérne az Egyesült Királyságba

Hetek óta megy a szóbeszéd arról, hogy Meghan Markle visszatérne az Egyesült Királyságba. A sussexi hercegné utoljára 2022 szeptemberében járt az Egyesült Királyságban, amikor Erzsébet királynő temetésén vett részt Harry herceggel együtt. A mostani tervezett utazás középpontjában pedig az Invictus Games állna, ami kiemelten fontos a férje számára. A veterán sportesemény 2027-ben Birminghamben kerül megrendezésre, azonban 2026 nyarán tartják meg az úgynevezett „one year to go” eseményt, vagyis a játékokig tartó egyéves visszaszámlálás hivatalos indítását. Harry herceg alapítóként kulcsszereplője az Invictus Games-nek, Meghan Markle pedig korábban rendszeresen elkísérte férjét ezekre a nemzetközi eseményekre.

Meghan Markle 2025 februárjában Kanadába is elkísérte férjét az Invictus Games megnyitója alkalmából
Meghan Markle 2025 februárjában Kanadába is elkísérte férjét az Invictus Games megnyitója alkalmából  (Fotó: Darryl Dyck/Northfoto)

Meghan Markle-nek egy feltétele van

A tervezett látogatás azonban csak akkor valósulhat meg, ha biztosítani tudják a megfelelő rendőri védelmet a sussexi házaspár részére. Meghan Markle ragaszkodik ahhoz, hogy visszakapják azt a brit rendőri védelmet, amelyet még 2020-ban veszítettek el, amikor visszaléptek az aktív királyi szerepektől. Harry herceg egyetért feleségével, ő már többször felhívta a figyelmet arra, hogy nem érzi biztonságosnak Meghan Markle és gyermekeik, Archie herceg és Lilibet hercegnő utazását az Egyesült Királyságba megfelelő védelem nélkül. Egy forrás a SUN-nak azt nyilatkozta, hogy ezen is múlhat a tervezett látogatás.

A biztonság mindig döntő tényező lesz ebben a kérdésben.

Meghan Markle utoljára négy éve, Erzsébet királyné temetésén, utazott az Egyesült Királyságba
Meghan Markle utoljára négy éve, Erzsébet királyné temetésén, utazott az Egyesült Királyságba (Fotó: PA/Northfoto)

Harry herceg harcol a családja biztonságáért

Harry herceg biztonsági intézkedéseit jelenleg a Ravec, egy rendőrségi, királyi és kormányzati szakértőkből álló bizottság vizsgálja felül. 2025 májusában a kétgyermekes apa ugyan elvesztette a biztonsági kérdésről szóló fellebbezését, de nem adta fel. A vereséget követően Harry herceg azt állította, hogy nem tartották be az előírásokat az ő esetében.

A RAVEC nem tartotta be az én esetemben a saját előírásait, amelyeket minden más magas kockázatú és közismert személyre alkalmaznak.

Mindemellett azt is kijelentette, hogy továbbra is harcolni fog az ügyben, és levelet ír a belügyminiszternek, „hogy sürgősen vizsgálja meg az ügyet és vizsgálja felül a RAVEC eljárását”.

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu