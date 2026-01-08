Nem hiszed el, mi Meghan Markle újévi fogadalma

Meghan Markle megosztotta újévi fogadalmát a rajongóival. A hercegné saját márkájának Instagram-oldalán tett közzé egy videót.

Meghan Markle megosztotta újévi fogadalmát

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

Meghan Markle és a könnyed kezdetek

Meghan Markle új üzenetben árulta el rajongóinak, a januárt könnyedén szeretné kezdeni. A sussexi hercegné egy hírlevelet küldött As Ever követőinek, amelyben azt írta, hogy a könnyed kezdés is lehet egyfajta újévi fogadalom.

Az As Ever üzenete így szólt:

Az ünnepi szezon rohanása mögöttünk van, és most azzal a szándékkal tekintünk előre, hogy az új évet lassabb tempóban kezdjük. Teremtsünk helyet a fontos pillanatoknak – egy csésze tea mellett, gyertyafénynél, vagy egyszerűen csak egy kis szünetet tartva, amikor a nap megengedi. Ne feledjük, hogy az indulás fontos, és hogy a lassú kezdés is lehet egyfajta újévi fogadalom.

A hírlevélben egy fénykép volt látható, amelyen a hercegné keze látszott, amint egy papírra ír, gyertyafényben. Emellett az As Ever ünnepi kollekciójának különböző termékei is szerepeltek, többek között gyertyák, fűszer-készletek és teák.

Meghan Markle tavaly nagy durranással köszöntötte a 2025-ös évet, miután új Instagram-oldallal tért vissza a közösségi média színterére. Január 1-jén indította el Instagram-oldalát egy rövid videóval, amelyen a tengerparton futva üdvözölte a tavalyi évet. Ezt követően is aktív maradt, bejelentette új Netflix-sorozatát, és egész januárban aktívan posztolt. Aztán egyre visszafogottabb lett, utolsó bejegyzését december 22-én osztotta meg. - olvasható az Express cikkében.