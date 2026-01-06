Teljesülhet Harry herceg kívánsága: mindez azonban kínos pillanatokat hozhat Meghan Markle-nek

Harry herceg egyik közeli barátja azt állítja, hogy a herceg nagyon szeretné, ha apja, Károly király ellátogatna hozzájuk az Egyesült Államokba ebben az évben, és újra találkozna unokáival.

Teljesülhet Harry herceg kívánsága Fotó: Amy Katz / Northfoto

Újra láthatja unokáit Károly király

A király legutóbb 2022-ben látta Archie herceget és Lilibet hercegnőt, amikor II. Erzsébet királynő platinajubileumi ünnepségeinek részeként az Egyesült Királyságba látogattak. Ez azt jelenti, hogy a hatéves Archie-t csak néhányszor, a négyéves Lilibetet pedig mindössze egyszer látta.

Ezt követően Harry hosszas küzdelembe kezdett a brit Belügyminisztériummal, miután megvonták tőle az automatikus fegyveres rendőri védelmet arra az esetre, ha az Egyesült Királyságba látogat. Ezt követően a herceg nem vitte többé a családját a szülőföldjére, és Károly sem utazott az Egyesült Államokba. Azonban a hírek szerint Károly rákkezelését csökkenteni fogják ebben az évben, így a fia abban reménykedik, hogy tesz egy látogatót hozzájuk Kaliforniába.

Az apa-fia páros utoljára szeptemberben találkozott egy rövid megbeszélésre a Clarence Házban.

Harry világossá tette, hogy örülne, ha az apja meglátogatná őt és a családját. Tudja, hogy feszült a helyzet, de többször is említette, hogy reméli, apja jó kapcsolatot tud ápolni az unokáival

- mondta egy közeli forrás.

Visszakaphatja a védelmét az Egyesült Királyságban Harry herceg

A hírek szerint Harry jelenleg bizakodó abban, hogy vissza fogja kapni az adófizetők által finanszírozott védelmét az Egyesült Királyságban. A herceg még tavaly májusban vesztette el a fellebbezést, amelyben megtámadta a Belügyminisztérium döntését.

Nemrég azonban kiderült, hogy a biztonsági kérelmét felülvizsgálják, miután Harry röviddel a kinevezése után levelet írt Shabana Mahmood belügyminiszternek, és hivatalos kockázatértékelési kérelmet nyújtott be a Belügyminisztérium felügyelete alatt álló Királyi Személyek és Közszereplők Védelméért Felelős Végrehajtó Bizottsághoz (RAVEC).

A források szerint az első hírek pozitívak, így nagy az esély arra, hogy a sussexi család automatikus védelmét visszaállítják. Duncan Larcombe királyi író szerint ha végül az ítélet Harry javára dől el, akkor Meghan Markle-nek pár kellemetlen döntést kell hoznia, ugyanis eddig a védelem hiánya miatt maradhatott távol Egyesült Királyságtól, és kerülte el a királyi családdal való találkozást, ami bizony garantáltan szül majd pár kínos pillanatot - írja a Mirror.