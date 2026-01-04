Egy dolog, amit Meghan Markle akart a királyi családtól, de nem kaphatta meg

Meghan Markle és Harry herceg ideje a királyi családnál nem tartott sokáig. 2020 januárjában kiadtak egy közleményt, amelyben azt írták, hogy szeretnének visszalépni a királyi feladatoktól, és arra szeretnének törekedni, hogy pénzügyileg függetlenek legyenek. Ezután a pár Kaliforniába költözött fiával, majd a következő évben a lányuk születését is az Egyesült Államokban ünnepelték.
Annak ellenére, hogy privát életre vágytak, egyes szakértők úgy vélik, hogy Meghan Markle döntését az befolyásolta, hogy nem kaphatta meg a királyi családtól azt, amit szeretett volna.
Mindig úgy gondoltam, hogy Meghan nem értette meg, hogy soha nem lehet a királyi család főnöke, vagy akár a helyettes főnök sem. Semmi baj nincs azzal, ha valaki szeretné teljesen irányítani az életét. Semmi baj nincs azzal sem, ha valaki a figyelem középpontjába vágyik. Csak éppen a királyi család nem volt megfelelő eszköz a vágyai és ambíciói beteljesítéséhez
- nyilatkozta Jennie Bond, a BBC korábbi királyi tudósítója.
A szakértők azt is feltételezik, hogy Meghan nem akart hosszú ideig az Egyesült Királyságban maradni.
Őszintén szólva, nem hiszem, hogy valaha is szándékában állt volna hosszú távon a királyi családban maradni. Sajnos azt hiszem, készen állt arra, hogy egy csodálatos, milliókat érő esküvőt tartson, de szerintem a szíve soha nem volt igazán benne. Mindig is az volt a terv, hogy elhagyja a családot, és most ezt látjuk is. A bizonyíték az eredményben rejlik, és éppen ez történik most
- mondta Phil Dampier.
Meghan Markle jelenleg Montecitóban él Harry herceggel és két gyermekeikkel - számolt be róla az Express.
