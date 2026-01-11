Harry herceg aggódik Vilmos gyermekeiért: ugyanolyan sorsra juthatnak, mint ő

Harry herceg saját önéletrajzi könyve, a Tartalék a megjelenése után nem kis botrányt robbantott ki a királyi családban. Harry az irományban kiöntötte a lelkét. Hangsúlyozta, hogy ő csak a trónörökös fiatalabb testvére, ezzel utalva a királyi családban betöltött szerepére. Épp ezért, mint kiderült, saját személyes küzdelmei miatt Vilmos herceghez fordult, hogy aggodalmát fejezze ki Sarolta hercegnő és Lajos herceg jövője miatt, hiszen ők is György herceg, a leendő trónörökös kistestvérei, azaz ugyanúgy egy trónörökös árnyékában nőnek fel, ahogy azt Harry is tette Vilmos mellett.

Harry egy korábbi interjúban olyan embernek nevezte magát, aki "szeret megjavítani dolgokat”:

Ha helytelenséget látok, és egy olyan viselkedési mintát, amely árt az embereknek, mindent megteszek, hogy megpróbáljam megváltoztatni.

Ennek kapcsán fejtette ki: félti Saroltát és Lajost azok után, hogy neki mit kellett átélnie bátyja árnyékában. Aggodalmából azonban Vilmos Harry elmondása szerint nem kért:

Bár Vilmos és én beszéltünk erről egyszer-kétszer, ő világossá tette számomra, hogy a gyerekei nem az én felelősségem. Én mégis felelősséget érzek, mert tudom, hogy abból a három gyerekből legalább az egyik olyan sorsra jut majd, mint én: a tartalék. És ez fáj, ez aggaszt.

Könyvében Harry a „tartalék” szerepet úgy írta le, mint az árnyék, a támasz, a B terv:

Azért, arra az esetre hoztak a világra, ha Vilmossal történne valami

- írta, hozzátéve: ez a kifejezés a családján belül általánosan használt volt, még a szülei és a királynő részéről is, nem ítélkezésként, hanem élete tényeként. De azt is leírta, hogy III. Károly állítólag a születése napján így szólt Dianához:

Csodálatos! Most adtál nekem egy örököst és egy tartalékot. A munkám kész

