Meghibásodott Meghan Markle weboldala: döbbenet, ami aztán kiderült

Kevesebb mint egy évvel azután, hogy Meghan Markle elindította As Ever nevű életmódmárkáját, az eladási adatok és az érdeklődés minden várakozást felülmúltak egy közeli forrás szerint. Egy közelmúltbeli hiba miatt azonban sokan azt hitték, a vállalkozás nehézségekkel küzd, pedig épp az ellenkezője a helyzet.

Kiderült, mennyire sikeres valójában Meghan Markle vállalkozása.

Fotó: JLPPA / Bestimage / Northfoto

A közeli források szerint nagy sikert aratott Meghan Markle márkája

Bár sem Meghan, sem az As Ever csapata nem hozott nyilvánosságra hivatalos eladási adatokat, egy hiba a webáruházban felfedte a legtöbb termékből megmaradt készletek számát. A technikai probléma azt mutatta, hogy a 2025 márciusi indulás óta a hercegné közel egymillió üveget adott el a híres lekvárjából.

Egy, a vállalkozást jól ismerő forrás szerint a karácsonyi időszak különösen sikeresnek bizonyult a márka számára.

Mindenki várakozását felülmúlta az, ahogyan teljesített, különösen az ünnepi időszakban. Ez az időszak rendkívül sikeres volt.

- árulta el a bennfentes.

A közösségi médiában többen is azt állították, képesek voltak megnézni a készletadatokat: a trükk szerint szokatlanul nagy mennyiségű terméket próbáltak a kosarukba tenni az online áruházban, ami miatt az oldal megjelenítette az elérhető maximális mennyiséget. Azonban a már kijavított hibáról a forrás azt mondta, hogy az adatokat félreértelmezték az emberek, és az eladásra kínált tételek csupán annak a készletnek a maradékát jelentik, amelyet eredetileg értékesítésre rendeltek.

Az emberek megpróbálnak negatív narratívát kialakítani, és úgy válogatják meg az információk bemutatását és megosztását, hogy az illeszkedjen egy bizonyos történethez, ezzel fenntartva egyes negatív sztorikat.

- tette hozzá a közeli forrás.

Ezt a véleményt egy másik bennfentes is megerősítette.

Szerintem nyugodtan kijelenthető, hogy az üzlet nemcsak sikeres, hanem szó szerint kapkodják a termékeket. Meghan akaratlanul is elárulta, hogy ebből az egy termékből egymillió üveget rendeltek, és már csak 130 000 maradt. Nem kell zseninek lenni ahhoz, hogy kiszámoljuk, a megrendelt mennyiség 87 százalékát már eladták.

Az As Ever weboldalán tapasztalt hiba időközben megoldódott, és a honlapon vásárlási korlátozásokat vezettek be. A történtek élénk vitát váltottak ki, mivel sokan azt állították, hogy Meghan nyakán maradt 137 435 üveg a híres lekvárból, mielőtt kiderült volna, hogy ez valójában az egymilliós rendelésből fennmaradt mennyiség.