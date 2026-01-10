Fidesz-kongresszusDudás MikiHavazásTisza-Adó
Fontos kulisszatitkot árult el a Harry Potter sorozat szereplője

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 10. 13:45
Már javában forog az HBO Max szériája a hírneves varázslótanoncról. A Harry Potter sorozatról most Warwick Davis árult el pár kulisszatitkot, aki az eredeti mozifilmekben is feltűnt.
Meglepő szereplőgárda, színesbőrű Piton professzor, már csúszó forgatás, és sorolhatnánk. Évek óta vártak a rajongók a Harry Potter sorozat forgatásának indulására, ám sokan úgy vannak vele, nem kellett volna bolygatni a nagysikerű mozifilmeket. Az HBO Max Harry Potter producerei azonban másképp gondolták, és 2027-től kezdve minden évben várható az újabb kaland, ami egy-egy könyvet dolgoz fel, sorozatformájában. Akad azonban olyan szereplő, aki mindkét produkcióban játszik, sőt ugyanazt a szerepet. Warwick Davis Filius Flitwick professzor szerepében volt látható a mozifilmekben, de a sorozatban is visszatér. 

Harry Potter, Studio Tour Creative Careers Fair
Warwick Davis  a Harry Potter sorozatban is eljátssza legendás szerepét (Fotó: PA)

Harry Potter filmek után itt a sorozat

A kisnövésű színész többször is hangsúlyozta, hogy a sorozat sokkal hűségesebb lesz J. K. Rowling Harry Potter-könyveihez, mint a korábbi filmek. A sorozat nem csak a fő cselekményt követi, hanem több részletet és mélységet is bemutat, amit a mozifilmekben nem láthattunk, ugyanis a kényelmes mozis hossz miatt számos szálat kihagytak a könyvekből. A színész azonban örül, hogy hosszú évek után ugyanott forgatja a jelenetit, mint korábban. 
 

Különös volt visszatérni a Leavesden Studioba. Furcsa újra ugyanúgy visszatérni ugyanabba a stúdióba és újra felvenni a jeleneteket. A sorozat nemcsak a könyvek cselekményét követi, hanem több háttértörténetet, részletesebb karakterábrázolást és több eseményt mesél el, amit a filmek nem tudtak bemutatni a korlátozott játékidő miatt.

– mesélte a Variety-nek a színész, aki azonban másik szerepét, Griphook koboldot már nem játssza el a szériában. 

A színész Filius Flitwick szerepét játszotta (Fotó: imdb.com)

A sorozat várhatóan 2027-ben érkezik az HBO Max-ra olyan színészekkel, mint  Dominic McLaughlin (Harry), Arabella Stanton (Hermione), Alastair Stout (Ron), Nick Frost (Hagrid) és Lesley Manville (McGalagony) és John Lithgow ( Dumbledor) szerepében tűnik fel. 

 

 

