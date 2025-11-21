Lehullt a lepel: elképesztő titkot osztott meg Meghan Markle

Meghan Markle egy nemrég adott, ritka nyilatkozatban elárulta, miért szeretett bele a férjébe, Harry hercegbe – és mint kiderült, egyáltalán nem a királyi rangja miatt. A 44 éves, egykori színésznő a Harper’s Bazaarnek adott interjúban beszélt arról, hogy Harry gyermeki, játékos természete az első pillanattól fogva magával ragadta őt. A pár 2016 júliusában találkozott először egy vakrandin, és már másnap sor került a második randevúra is – Meghan pedig, elmondása szerint, egyáltalán nem volt elájulva attól, hogy egy herceggel találkozik.

Ezért szereti Meghan Markle Harry herceget? / Fotó: Nancy Kaszerman / Northfoto

Meghan Markle kitart Harry mellett

Nem érdekelt, hogy a Kensington-palotában él, vagy hogy a nagymamája a királynő. Ő egyszerűen csak szeret engem – bátran, teljes szívvel

– mondta Meghan, hozzátéve, hogy Harry egy teljesen más nézőpontot vitt az életébe.

Senki sem szeret engem úgy, ahogyan ő, és tudom, hogy mindig mellettem áll.

Meghant leginkább Harry „gyermeki csodálata és játékossága” ragadta meg, amiről azt mondta: az életük minden közös területén jelen van – még az üzleti projektjeikben is. A hercegné kiemelte, szerinte mindennek úgy kell működnie, hogy közben teret hagynak a kreativitásnak, a kíváncsiságnak és a közös élményeknek.

A sussexi hercegi pár két évvel később, 2018-ban kötött házasságot, majd 2020-ban lemondtak a királyi tisztségükről, és megszűntek a királyi család aktívan dolgozó tagjai lenni. Azóta Montecitóban élnek két gyermekükkel, Archie herceggel és Lilibet hercegnővel. Meghan arról is beszélt, hogy a közéleti hibákból mindig igyekszik tanulni:

Ha minden tökéletes lenne, nem fejlődnél. Anyaként látom, ahogy a gyerekeim minden nap új kihívásokkal szembesülnek. Emlékeztetem magam arra, hogy nekem is jár a türelem – nincs olyan, hogy tökéletesség.

Mindeközben a Netflix számára készülő karácsonyi sorozatában Meghan bepillantást enged az otthonába és a család ünnepi hagyományaiba is. A műsorban ő és Harry egy meghitt konyhai jelenet során csókkal bizonyítják be, milyen szeretetteljes az életük a kaliforniai otthonukban. Meghan szerint az ünnepek lényege a kapcsolódás és az új hagyományok megteremtése.