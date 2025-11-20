Sztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjMegasztárHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Olivér névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Megosztó dolgot tett Harry herceg, jó döntés volt?

királyi család
PUBLIKÁLÁS: 2025. november 20. 12:00
Eugénia hercegnőBeatrix hercegnőHarry herceg
Úgy tűnik a tengerentúlon is nagy figyelmet kapott a kegyvesztett András herceg botránya, és még a sussexi páros is a királyi család oldalára állt. Harry herceg már gyermekkora óta szoros kapcsolatot ápol a két yorki hercegnővel, és úgy tűnik a káosz közepette most segítséget ajánlott fel nekik.

Beatrix és Eugénia hercegnő életét az elmúlt hetekben alaposan kivesézték, és most még Harry herceg is felajánlotta segítségét. A testvérpárnak némán kellett végignézniük, ahogy szüleik botrányokkal terhelt múltja újra és újra a címlapokra kerül, és bár ők maguk semmi rosszat nem tettek, mégis rájuk irányult a reflektorfény, pusztán a rokoni kapcsolat révén.

Harry herceg segítséget ajánlott fel András lányainak.
Harry herceg segítséget ajánlott fel András lányainak / Fotó: Amy Katz / Northfoto

A botrányok ellenére mind a királyi család, mind Harry hercegék a két hercegnő oldalán állnak

Károly király és Vilmos herceg állítólag mindkét hercegnőt nagyon kedveli. Ez abból is látszik, hogy Beatrix és Eugénia megtarthatták hercegnői címüket, és továbbra is szorosan a királyi család részei, sőt, mindketten meghívást kaptak Sandringhamba a család karácsonyi ünnepére.

A hírek szerint még Harry herceg is figyelemmel kíséri a tengerentúlról András és Sarah botrányainak újabb fejezeteit, és állítólag különleges ajánlattal kereste meg Eugéniát, hogy egy kis időre kimenekítse őt a viharból. Egy bennfentes elárulta, hogy Harry és Meghan arra biztatták a hercegnőt, hogy törjön ki a királyi buborékból, és látogassa meg őket az Egyesült Államokban.

Harrynek mindig is gyenge pontja volt Eugénia, olyan számára, mint egy kishúg, és nagyon óvja. Ő maga is honvágyat érez mostanában, szóval számára is jót tenne, ha láthatná az unokatestvérét

- mondta a közeli forrás.

Meghan és ő Jack-et is nagyon szeretik, szóval őszintén örülnek a lehetőségnek, hogy vendégül láthatják őket. Még nincs kitűzött dátum, de mindannyian egyetértettek abban, hogy a kaliforniai út meg fog valósulni, csak az időpont kérdéses

- tette hozzá.

Harry és a Eugénia szoros kapcsolata nem újdonság

Harry és a hercegnő mindig is közel álltak egymáshoz, gyerekkoruk nagy részét együtt töltötték, és a későbbi években is együtt ünnepeltek, többek között Sandringhamben a néhai királynővel. Eugénia és férje, Jack fontos szerepet játszottak abban, hogy Harry és Meghan románca az első hónapokban titokban maradjon, még 2016-ban egy halloweeni bulin is együtt vettek részt, nem sokkal azelőtt, hogy a kapcsolatuk nyilvánosságra került.

A pár az egyetlen királyi családtag, aki meglátogatta a sussexi párost Montecitóban, ugyanis 2022-ben Kaliforniába utaztak, és Harry és Eugénia még együtt is feltűnt a Super Bowlon. Bár Harry támogatja András herceg címeinek megvonását, a bennfentes szerint unokatestvére iránt őszinte együttérzést érez, és mindent megtesz azért, hogy átsegítse őt ezen a nehéz időszakon.

Elhatározta, hogy Eugénia a lehető legkevesebb lelki sérüléssel jusson túl ezen a borzasztó helyzeten. Az egész ügy nyilvánvalóan nagyon bonyolult, mert a nagybátyja iránt semmiféle szimpátiát nem érez, és ezt nem is rejti véka alá, de ez nem jelenti azt, hogy Eugéniának is szenvednie kellene

- mondta a bennfentes.

Hozzátette, hogy a sussexi herceg számára örök emlék maradt, amikor a hercegnő meglátogatta őket az Egyesült Államokban, de ez már közel 4 éve volt, így ideje egy újabbnak. A közeli forrás azt is elárulta, hogy önző módon Harry még azt sem bánná, ha Eugénia és férje a közelükbe költözne, hiszen rettentően hiányoznak neki - írta a Mirror.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu