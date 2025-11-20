Megosztó dolgot tett Harry herceg, jó döntés volt?

Beatrix és Eugénia hercegnő életét az elmúlt hetekben alaposan kivesézték, és most még Harry herceg is felajánlotta segítségét. A testvérpárnak némán kellett végignézniük, ahogy szüleik botrányokkal terhelt múltja újra és újra a címlapokra kerül, és bár ők maguk semmi rosszat nem tettek, mégis rájuk irányult a reflektorfény, pusztán a rokoni kapcsolat révén.
Károly király és Vilmos herceg állítólag mindkét hercegnőt nagyon kedveli. Ez abból is látszik, hogy Beatrix és Eugénia megtarthatták hercegnői címüket, és továbbra is szorosan a királyi család részei, sőt, mindketten meghívást kaptak Sandringhamba a család karácsonyi ünnepére.
A hírek szerint még Harry herceg is figyelemmel kíséri a tengerentúlról András és Sarah botrányainak újabb fejezeteit, és állítólag különleges ajánlattal kereste meg Eugéniát, hogy egy kis időre kimenekítse őt a viharból. Egy bennfentes elárulta, hogy Harry és Meghan arra biztatták a hercegnőt, hogy törjön ki a királyi buborékból, és látogassa meg őket az Egyesült Államokban.
Harrynek mindig is gyenge pontja volt Eugénia, olyan számára, mint egy kishúg, és nagyon óvja. Ő maga is honvágyat érez mostanában, szóval számára is jót tenne, ha láthatná az unokatestvérét
- mondta a közeli forrás.
Meghan és ő Jack-et is nagyon szeretik, szóval őszintén örülnek a lehetőségnek, hogy vendégül láthatják őket. Még nincs kitűzött dátum, de mindannyian egyetértettek abban, hogy a kaliforniai út meg fog valósulni, csak az időpont kérdéses
- tette hozzá.
Harry és a hercegnő mindig is közel álltak egymáshoz, gyerekkoruk nagy részét együtt töltötték, és a későbbi években is együtt ünnepeltek, többek között Sandringhamben a néhai királynővel. Eugénia és férje, Jack fontos szerepet játszottak abban, hogy Harry és Meghan románca az első hónapokban titokban maradjon, még 2016-ban egy halloweeni bulin is együtt vettek részt, nem sokkal azelőtt, hogy a kapcsolatuk nyilvánosságra került.
A pár az egyetlen királyi családtag, aki meglátogatta a sussexi párost Montecitóban, ugyanis 2022-ben Kaliforniába utaztak, és Harry és Eugénia még együtt is feltűnt a Super Bowlon. Bár Harry támogatja András herceg címeinek megvonását, a bennfentes szerint unokatestvére iránt őszinte együttérzést érez, és mindent megtesz azért, hogy átsegítse őt ezen a nehéz időszakon.
Elhatározta, hogy Eugénia a lehető legkevesebb lelki sérüléssel jusson túl ezen a borzasztó helyzeten. Az egész ügy nyilvánvalóan nagyon bonyolult, mert a nagybátyja iránt semmiféle szimpátiát nem érez, és ezt nem is rejti véka alá, de ez nem jelenti azt, hogy Eugéniának is szenvednie kellene
- mondta a bennfentes.
Hozzátette, hogy a sussexi herceg számára örök emlék maradt, amikor a hercegnő meglátogatta őket az Egyesült Államokban, de ez már közel 4 éve volt, így ideje egy újabbnak. A közeli forrás azt is elárulta, hogy önző módon Harry még azt sem bánná, ha Eugénia és férje a közelükbe költözne, hiszen rettentően hiányoznak neki - írta a Mirror.
