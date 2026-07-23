Állítja az orvos: ennek a filléres alapanyagnak a fogyasztása javíthatja az egészséget

Az egészséges, kiegyensúlyozott étrend fontos szerepet játszik a szervezet megfelelő működésében, befolyásolhatja számos betegség kialakulásának kockázatát is. Dr. Rajan Karan, közismertebb nevén Dr. Raj éppen ezért arra biztatta több mint ötmillió követőjét, hogy fogyasszanak több hüvelyest, különösen babot. Azt javasolja, hogy a hús egy részét helyettesítsük babbal, mert így több rosthoz jutunk, miközben csökkentjük a telített zsírok bevitelét.

Egészséges életmód: a babfogyasztás előnyeire hívta fel a figyelmet egy szakember

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Babfogyasztás az egészségért

Dr. Raj egy 2025-ben, az European Journal of Nutrition című folyóiratban megjelent tanulmányra hivatkozott, mely vizsgálatban 52 férfi vett részt. A kutatók arra kérték őket, hogy heti étrendjükben 200 gramm vörös és feldolgozott húst ugyanennyi zöldborsóra és lóbabra cseréljenek. A vörös hús és az ultrafeldolgozott hús aránya így a teljes fehérjebevitelük körülbelül 5 százalékára csökkent, míg a hüvelyesek aránya 20 százalékra nőtt. Emellett továbbra is fogyaszthattak csirkét, halat, tojást és más fehérjeforrásokat. A résztvevőket nem kérték arra, hogy kevesebbet egyenek vagy kalóriát számoljanak, ennek ellenére mindössze hat hét alatt átlagosan egy kilogrammot fogytak.

A kutatás végére:

• csökkent az összkoleszterin-szintjük,

• csökkent az LDL- (vagyis „rossz”) koleszterin szintje,

• javult a vasszintjük is.

Ez utóbbi azért meglepő, mert a vörös húst általában jó vasforrásnak tartják.

Hogyan lehet ezt a gyakorlatban megvalósítani?

Dr. Raj szerint sokan a kelleténél több telített zsírt fogyasztanak, ezért már az is sokat számíthat, ha a hús egy részét babbal helyettesítik. Példaként a spagetti bolognese-t említette:

Amikor legközelebb bolognai szószt készítesz, használj csak feleannyi darált marhahúst, és egészítsd ki babbal. Az ízbeli különbséget alig lehet észrevenni, viszont így több rostot, polifenolt és telített zsírt nem tartalmazó növényi fehérjét viszel be.

A professzor hozzátette, hogy rövid távon nem romlott a résztvevők tápanyagellátottsága. Valószínűleg azért, mert nem hagyták el teljesen az állati eredetű élelmiszereket, hanem vegyes étrendet követtek. Ugyanakkor további kutatásokra van szükség annak megállapítására, hogy a növényi alapú étrendre való hosszabb távú átállás milyen hatással van a tápanyagellátottságra, különösen gyermekeknél és időseknél. A kutatók szerint a vizsgálat során biztosított hüvelyes alapú élelmiszerek gyorsan elkészíthetők voltak, recepteket is kaptak hozzájuk a résztvevők. Véleményük szerint a borsó, a bab és a lencse rendszeresebb fogyasztására való fokozatos átállás a legtöbb ember számára könnyen megvalósítható - írja a Mirror.