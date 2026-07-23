Gyászolnak a rajongók! Meghalt a Mad Max sztárja, Mike Preston

Elhunyt Mike Preston, a Mad Max 2. – Az országúti harcos című film egyik legismertebb szereplője. A kétszeres Logie-díjas ausztrál színész és énekes 93 éves korában hunyt el floridai otthonában. Halálhírét felesége, Josie Preston erősítette meg.

Mad Max 2. – Az országúti harcos sztárja, Mike Preston 93 éves korában elhunyt

(Fotó: Moviestore Collection/face to fa/Northfoto)

Június 8-án a Mad Max 2. – Az országúti harcos című film sztárja 93 éves korában meghalt

című film sztárja 93 éves korában meghalt Mike Preston halálhírét felesége, Josie Preston erősítette meg a Variety -nek

halálhírét felesége, erősítette meg a -nek A brit színész eredetileg énekesként kezdte a karrierjét, de Ausztráliában leginkább csak a televíziós szerepei miatt ismerték.

A Mad Max sztárja, Mike Preston 93 éves korában meghalt

Június 8-án, 93 éves korában elhunyt a Mad Max Papagallo-ja. Mike Preston halálhírét felesége, Josie Preston erősítette meg a Variety-nek. A család tájékoztatása szerint a színész békésen hunyt el floridai otthonában. És bár az elmúlt években visszavonultan élt, a Mad Max-rajongók rendszeresen keresték fel különböző filmes rendezvényeken és találkozókon, ahol a színész szívesen mesélt a forgatás kulisszatitkairól.

Mike Preston, 'Mad Max 2: The Road Warrior' and 'Hot Pursuit' Actor, Dies at 93 https://t.co/Bfpx8TQcf4 — Variety (@Variety) July 21, 2026

Mike Preston, a Mad Max Pappagallójaként vált híressé

Mike Preston neve örökre összeforrt George Miller kultikus filmsorozatával. A színész a Mad Max 2. – Az országúti harcos című, 1981-ben bemutatott filmben Pappagallót, a túlélők közösségének vezetőjét alakította. A film az évek során kultikus státuszba emelkedett, Pappagallo alakja pedig a rajongók egyik kedvencévé vált. De Mike Preston a Mad Max filmsorozatában nyújtott alakítása előtt és után is számos emlékezetes szerepet játszott. A Homicide című sorozatban például akkora sikert aratott, hogy két alkalommal is Logie-díjjal jutalmazták, amely az ausztrál televíziós szakma egyik legnagyobb elismerésének számít.

Mike Preston a Mad Max 2. – Az országúti harcos sztárjaként vált világszinten ismertté

(Fotó: Moviestore Collection/face to fa/Northfoto)

Énekesként indult, színészként lett legenda

Kevesen tudják, hogy Mike Preston eredetileg nem színészként, hanem énekesként vált ismertté. Az 1960-as évek elején Nagy-Britanniában több slágere is felkerült a zenei toplistákra, köztük a Mr. Blue és a Pledge of Love. A brit születésű előadó csak ezután költözött Ausztráliába, ahol új fejezet kezdődött az életében. Karrierje során számtalan televíziós vendégszerepet vállalt, miközben filmes munkái is egyre ismertebbé tették. És bár nem lett hollywoodi szupersztár, az ausztrál filmipar meghatározó alakjaként tekintettek rá és a neve örökre összefonódott George Miller klasszikusával, a Mad Max 2. - Az országúti harcos című filmmel.