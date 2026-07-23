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Tác-Gorsium jó program lesz egy tavaszi hétvégére.

Ha egy igazán különleges élményre vágysz, irány a Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors római város
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 23. 12:00
belföldi utazásGorsiumi Régészeti ParkFloralia
A Fejér vármegyei Tác határában terül el Magyarország egyik legjelentősebb római kori rommezője, amely évszázadokon át Pannónia vallási központjaként működött. A látogatók előtt feltáruló Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum falai között a császárkori kultusz, a késő antik luxus és a kereszténység hajnala elevenedik meg.
Etédi Alexa
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Izgalmas tavaszi programot kínál a Budapesttől alig 75 kilométerre, Székesfehérvár mellett, Tác határában megbújó Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum, az egykori Gorsium, ahol észrevétlenül is visszarepülhetünk az időben az ókori Pannóniába. Gyerekek, felnőttek számára egyaránt izgalmas információkat kínál a múzeum egy rég letűnt világ mindennapjairól. 

A Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum romterülete nyáron.
A Tác melletti Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum izgalmas tavaszi programot kínál, ahová családdal is ellátogathatsz. 
Fotó: wikipédia_Békési József
  • Történelmi háttér: az egykori Gorsium (később Herculia) Pannónia vallási központja és a tartománygyűlés székhelye volt, ahol a császárkultusz templomai álltak.
  • Látnivalók: a Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum területén ma lakomatermek, ókeresztény bazilikák, egy IV. századi keresztelőmedence és rekonstruált városfalak láthatók.
  • Élő múzeum: a romkert nemcsak kutatóhely, hanem kulturális tér is, amely a tavaszi Floralia ünnepségnek, gladiátorjátékoknak és színházi előadásoknak ad otthont.

Miről volt nevezetes Gorsium?

Gorsium területe már az ókorban, az I. század közepén stratégiai pontnak számított, hiszen itt vezetett át a Sárvíz folyó gázlója, és itt keresztezték egymást a tartomány fontos útvonalai. A kezdeti katonai tábor helyén a II. század elejére alakult ki az a város, amely Pannónia Inferior tartománygyűlésének székhelyévé vált.

Gorsium romterülete a magasból fotózva.
A Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum területe a magasból.
Fotó: wikipédia_ Civertan Grafikai Stúdió

Itt emelték a császárkultusz központi templomait és oltárait, ahová a tartomány minden részéből érkeztek küldöttek az évenkénti áldozati ünnepségekre. A település virágzásának a 260 körüli szarmata-kvád betörés vetett véget, de a III. század végén, Diocletianus és Constantinus császárok idején a várost Herculia néven újjáépítették. Ekkor már monumentális paloták, tágas bazilikák és reprezentatív középületek jellemezték az utcaképet, amely egészen a népvándorlás viharaiig fennmaradt.

Gorsium decumanus maximusának, vagyis főútjának romjai.
A decumanus maximus, vagyis az ókori római városok és katonai táborok legfontosabb, kelet-nyugati irányú főutcája, amely a derékszögű úthálózat alapját képezte.
Fotó: wikipédia_Sunion

Feltárások a múzeum területén

A romok tudományos igényű kutatása viszonylag későn, 1958-ban kezdődött meg Fitz Jenő régész vezetésével. A munka nehézségét és egyben szépségét adta, hogy a területet a római kor után nem építették be tartósan, így a falak közvetlenül a földfelszín alatt pihentek. Az ásatások során nem csupán elszórt leletek, hanem egy összefüggő városstruktúra körvonalai rajzolódtak ki.

Gorsium területén dolgozó régészek 1974-ben.
Gorsium feltárási munkálatai 1974-ben.
Fotó: FORTEPAN / Urbán Tamás 

A feltárás során előkerült gazdag freskótöredékek, finom kidolgozású kőfaragványok és a mindennapi élet tárgyai – edények, ékszerek, szerszámok – egy rendkívül magas életszínvonalú társadalom képét vetítették a kutatók elé. Bár a park hatalmas, közel 200 hektáros kiterjedésű, a szisztematikus munka eddig a terület nagyjából 7 százalékát érintette. Ez azt jelenti, hogy a föld mélye még számtalan titkot őriz a jövő régészei számára, miközben a már látható részeket folyamatosan konzerválják és rekonstruálják.

Séta az ókori falak és oszlopsorok között

A múzeumparkba belépve a látogatók egy kiterjedt, jól áttekinthető romkertben találják magukat. A leglátványosabb részek közé tartozik a fórum, a tartománygyűlés egykori csarnoka és a császárkultusz templomkörzete. A lakónegyedekben feltárt lakomatermek méretei és a padlófűtés maradványai a római elit kényelmét szemléltetik.

Fal- és freskótöredékek a Gorsiumi Régészeti Múzeumban.
A múzeumban látható egykori fal és freskótöredékek Gorsium egykor kifinomult gazdagságát tükrözik. 
Fotó: wikipédia_Regasterios 

Kiemelkedő jelentőségűek az ókeresztény bazilikák romjai, ahol egy IV. századi keresztelőmedence is látható, emlékeztetve a látogatót a kereszténység megjelenésének időszakára. A terület déli részén egy kisebb amfiteátrum, északon pedig a városfal kaputornyokkal rekonstruált szakasza ad keretet a látványnak. A múzeum belső kiállítótereiben a legértékesebb leleteket, szobrokat és feliratos köveket őrzik, míg a park legmagasabb pontján álló kilátóból az egész antik település szerkezete befogadhatóvá válik.

Gorsium romterületének egyik díszkút aradványa.
Az egykori nymphaeum díszkútja a régészeti területen. 
Fotó: wikipédia_Sunion

Élő történelem és római kori kulturális hagyományőrzés

A park nem csak egy régi kor romhalmaza, hanem aktív kulturális színtér is. 

A Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum egyik legismertebb eseménye a tavaszi Floralia, amely az antik tavaszünnep hagyományait éleszti újra. Ilyenkor gladiátorjátékok, római katonai bemutatók és kézműves vásárok töltik meg élettel a kőfalakat, a látogatók pedig korabeli ételeket is kóstolhatnak.

Nyaranként a színházteremben tartott előadások és koncertek vonzzák a közönséget, ahol a romok látványos kulisszaként szolgálnak a művészi produkciókhoz. A múzeumpedagógiai foglalkozások keretében a fiatalabb generációk interaktív módon ismerkedhetnek meg az írással, az öltözködéssel vagy a rómaiak játékaival. Ezek a programok biztosítják, hogy Gorsium-Herculia, az egykori római város öröksége ne csak a szakkönyvekben éljen tovább, hanem a mai kor embere számára is kézzelfogható, átélhető tapasztalatot jelentsen.

Nézd meg videón is, milyen a Gorsiumban minden májusban megtartott Floralia:

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