Ha egy igazán különleges élményre vágysz, irány a Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum

Izgalmas tavaszi programot kínál a Budapesttől alig 75 kilométerre, Székesfehérvár mellett, Tác határában megbújó Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum, az egykori Gorsium, ahol észrevétlenül is visszarepülhetünk az időben az ókori Pannóniába. Gyerekek, felnőttek számára egyaránt izgalmas információkat kínál a múzeum egy rég letűnt világ mindennapjairól.

A Tác melletti Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum izgalmas tavaszi programot kínál, ahová családdal is ellátogathatsz.

Fotó: wikipédia_Békési József

Történelmi háttér: az egykori Gorsium (később Herculia) Pannónia vallási központja és a tartománygyűlés székhelye volt, ahol a császárkultusz templomai álltak.

az egykori Gorsium (később Herculia) Pannónia vallási központja és a tartománygyűlés székhelye volt, ahol a császárkultusz templomai álltak. Látnivalók: a Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum területén ma lakomatermek, ókeresztény bazilikák, egy IV. századi keresztelőmedence és rekonstruált városfalak láthatók.

a Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum területén ma lakomatermek, ókeresztény bazilikák, egy IV. századi keresztelőmedence és rekonstruált városfalak láthatók. Élő múzeum: a romkert nemcsak kutatóhely, hanem kulturális tér is, amely a tavaszi Floralia ünnepségnek, gladiátorjátékoknak és színházi előadásoknak ad otthont.

Miről volt nevezetes Gorsium?

Gorsium területe már az ókorban, az I. század közepén stratégiai pontnak számított, hiszen itt vezetett át a Sárvíz folyó gázlója, és itt keresztezték egymást a tartomány fontos útvonalai. A kezdeti katonai tábor helyén a II. század elejére alakult ki az a város, amely Pannónia Inferior tartománygyűlésének székhelyévé vált.

A Gorsium-Herculia Régészeti Park és Szabadtéri Múzeum területe a magasból.

Fotó: wikipédia_ Civertan Grafikai Stúdió

Itt emelték a császárkultusz központi templomait és oltárait, ahová a tartomány minden részéből érkeztek küldöttek az évenkénti áldozati ünnepségekre. A település virágzásának a 260 körüli szarmata-kvád betörés vetett véget, de a III. század végén, Diocletianus és Constantinus császárok idején a várost Herculia néven újjáépítették. Ekkor már monumentális paloták, tágas bazilikák és reprezentatív középületek jellemezték az utcaképet, amely egészen a népvándorlás viharaiig fennmaradt.

A decumanus maximus, vagyis az ókori római városok és katonai táborok legfontosabb, kelet-nyugati irányú főutcája, amely a derékszögű úthálózat alapját képezte.

Fotó: wikipédia_Sunion

Feltárások a múzeum területén

A romok tudományos igényű kutatása viszonylag későn, 1958-ban kezdődött meg Fitz Jenő régész vezetésével. A munka nehézségét és egyben szépségét adta, hogy a területet a római kor után nem építették be tartósan, így a falak közvetlenül a földfelszín alatt pihentek. Az ásatások során nem csupán elszórt leletek, hanem egy összefüggő városstruktúra körvonalai rajzolódtak ki.