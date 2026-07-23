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Óriás WC, 36 órás forgatás és hajnali ordítások: őrült titkokat árultak el a Még egy kívánság sztárjai

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors Dobó Kata
PUBLIKÁLÁS: 2026. július 23. 12:40
Kádár L. Gellértvígjátékfilm
Az ősz egyik legnagyobb filmes dobására készül az ismét rendezői székbe huppanó Dobó Kata. A kész sztárparádéval kecsegtető új filmje, a Még egy kívánság októberben kerül a mozik műsorfüzetébe, de a rajongók addig sem maradnak izgalmak nélkül!
Örökös-Tóth Lajos
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A moziban minden varázslatnak tűnik, de a kamerák mögött egészen elképesztő történetek születnek. Hajnali ébresztők, 36 órás ébrenlét, egy mozgatható falú, hatalmas WC, amelyben a komplett stáb is elfér, improvizált hollywoodi táncjelenet és mini tankokkal vívott csaták. Ezekből a kulisszatitkokból kiderül, hogy a Még egy kívánság forgatásán egy percig sem unatkozott senki.

Dobó Kata Még egy kívánság filmjének forgatása izgalmakkal teli volt
Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság rengeteg izgalmas kulisszatitkot tartogat (Fotó: Megafilm Service)

Amikor a színész egybeolvad a karakterével

A film egyik fiatal szereplője, Wettstein Márk, aki a Dead Flamingos zenekar dobosát, Bencét alakítja, egészen különleges módszerrel készül minden szerepére. Nem elég neki megtanulni a szöveget vagy felvenni a jelmezt: fejben teljes életet épít a karakterének. Olyan apróságokat is végiggondol, amelyek a filmben soha nem hangzanak el. Például azt is elképzeli, hogy Bence vajon beágyaz-e maga után reggelente. Szerinte ezek az apró részletek teszik igazán élővé a figurát.

Csak még egy kívánság: Legyen egy óriás WC a forgatáson!

A látványtervező, Valcz Gábor sem aprózta el a munkát. Az egyik jelenet kedvéért egy hatalmas, mozgatható falú WC-t építettek, amely akkora lett, hogy szinte az egész stáb kényelmesen elfért benne. A nézők ebből azonban semmit sem vesznek majd észre: a vásznon csupán egy szűk kis mellékhelyiség látszik majd, ahová Juli, vagyis Hermányi Mariann karaktere bújik el. Hogy mi elől menekül oda, az már a Cannes-ban is nagy sikert arató film egyik titka.

Imprókirály és királynő a szettben

A kulisszák mögött a tánclépések is spontán születtek. Pataki Ferenc és Nyári Szilvia, akik Juli szüleit alakítják, egy igazi hollywoodi hangulatú táncjelenetet adnak elő a filmben. A legtöbben azt hinnék, ezt hosszú próbák és koreográfus segítségével csiszolták tökéletesre, pedig éppen az ellenkezője történt: a két színész egyszerűen improvizált, és a rendezők pedig imádták a pillanat varázsát, ami belekerült a filmbe.

A sakkozó Hunyadi

A férfifőszereplő Kádár L. Gellért számára sem telt eseménytelenül a forgatás. Bár a gyártási tervet precízen felépítették, előfordult, hogy egy-egy jelenet előtt várakoznia kellett. Ő azonban nem unatkozott. A Hunyadi sztárja ilyenkor mindig beült a kisbuszba, elővette a telefonját vagy a sakktáblát, és játszott. Versenyeken is indul, online alkalmazásokban is rendszeresen sakkozik, és azt mondja, ez segít abban, hogy a hosszú várakozások alatt is friss maradjon fejben.

Kádár L. Gellért, a Még egy kívánság szereplője.
A Még egy kívánság premierje előtt jobban megismerhetjük a film szereplőit, például Kádár L. Gellértet is (Fotó: Mediaworks)

Kádár L. Gellértnek nincs szüksége alvásra

Egy forgatási nap azonban minden korábbi élményét felülmúlta. Az éjszakai munkák teljesen összezavarták az időérzékét. Egy szabad hétvégén a párjával a Balatonhoz utaztak, vasárnap hajnalban indultak és csak estére értek haza. Ekkor kapott egy üzenetet a stábtól, hogy el ne felejtse magával vinni a gitárját. Nyugodtan visszaírt, hogy természetesen másnap viszi. A válasz azonban kijózanító volt: „Igen... a hajnali egy óra végül is holnap.” Ekkor döbbent rá, hogy teljesen elnézte a napokat. Éjfélkor már érte érkezett az autó, és indult is a forgatásra, amely másnap késő délutánig tartott. Végül csaknem 36 órán keresztül volt talpon. A kameraátállások alatt mindössze néhány percre tudta lehunyni a szemét.

Hajnali kakasszó helyett reggeli kiáltás

A forgatás hajnali kezdései egyébként is emlékezetesek maradtak a szereplőknek. Friedenthal Zoltán nevetve idézte fel, hogy az asszisztensük, Tímea sokszor úgy ébresztette a stábot, hogy egyszer csak feltépte a kisbusz ajtaját, majd teli torokból rájuk kiáltott: „Jó reggelt!”

Nem könnyű a színészmunka

Zoltánnak ráadásul egy fizikailag is embert próbáló jelenettel kellett megküzdenie. Egy halastóban egy lendületes, fenékre érkező ugrással kellett szétrebbentenie két szerelmest. A jelenetet körülbelül tízszer vették fel, ő pedig újra és újra a vízbe csobbant. Bár kaszkadőrök segítették és minden felvétel remekül sikerült, a „könnyű kis ugrás” emléke még két hétig ott maradt a testén.

Most akkor ez a Még egy kívánság vagy a World of Tanks?

A hosszú várakozások alatt pedig nála is előkerült egy különös hobbi. Néhány távirányítású mini tankkal rendezett csatákat a kollégákkal, amelyek nemcsak jókedvre derítették a stábot, hanem – saját bevallása szerint – segítettek fenntartani azt a felfokozott lelkiállapotot is, amelyre a jeleneteiben szüksége volt.

Egy biztos: a Megafilm Service gyártásában készült Még egy kívánság nemcsak a vásznon ígér emlékezetes pillanatokat. A kulisszák mögött legalább annyi nevetés, improvizáció, váratlan fordulat és őrült történet született, mint amennyi végül a mozivásznon is látható lesz október 15-től.

 

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