Óriás WC, 36 órás forgatás és hajnali ordítások: őrült titkokat árultak el a Még egy kívánság sztárjai

A moziban minden varázslatnak tűnik, de a kamerák mögött egészen elképesztő történetek születnek. Hajnali ébresztők, 36 órás ébrenlét, egy mozgatható falú, hatalmas WC, amelyben a komplett stáb is elfér, improvizált hollywoodi táncjelenet és mini tankokkal vívott csaták. Ezekből a kulisszatitkokból kiderül, hogy a Még egy kívánság forgatásán egy percig sem unatkozott senki.

Dobó Kata új filmje, a Még egy kívánság rengeteg izgalmas kulisszatitkot tartogat (Fotó: Megafilm Service)

Amikor a színész egybeolvad a karakterével

A film egyik fiatal szereplője, Wettstein Márk, aki a Dead Flamingos zenekar dobosát, Bencét alakítja, egészen különleges módszerrel készül minden szerepére. Nem elég neki megtanulni a szöveget vagy felvenni a jelmezt: fejben teljes életet épít a karakterének. Olyan apróságokat is végiggondol, amelyek a filmben soha nem hangzanak el. Például azt is elképzeli, hogy Bence vajon beágyaz-e maga után reggelente. Szerinte ezek az apró részletek teszik igazán élővé a figurát.

Csak még egy kívánság: Legyen egy óriás WC a forgatáson!

A látványtervező, Valcz Gábor sem aprózta el a munkát. Az egyik jelenet kedvéért egy hatalmas, mozgatható falú WC-t építettek, amely akkora lett, hogy szinte az egész stáb kényelmesen elfért benne. A nézők ebből azonban semmit sem vesznek majd észre: a vásznon csupán egy szűk kis mellékhelyiség látszik majd, ahová Juli, vagyis Hermányi Mariann karaktere bújik el. Hogy mi elől menekül oda, az már a Cannes-ban is nagy sikert arató film egyik titka.

Imprókirály és királynő a szettben

A kulisszák mögött a tánclépések is spontán születtek. Pataki Ferenc és Nyári Szilvia, akik Juli szüleit alakítják, egy igazi hollywoodi hangulatú táncjelenetet adnak elő a filmben. A legtöbben azt hinnék, ezt hosszú próbák és koreográfus segítségével csiszolták tökéletesre, pedig éppen az ellenkezője történt: a két színész egyszerűen improvizált, és a rendezők pedig imádták a pillanat varázsát, ami belekerült a filmbe.

A sakkozó Hunyadi

A férfifőszereplő Kádár L. Gellért számára sem telt eseménytelenül a forgatás. Bár a gyártási tervet precízen felépítették, előfordult, hogy egy-egy jelenet előtt várakoznia kellett. Ő azonban nem unatkozott. A Hunyadi sztárja ilyenkor mindig beült a kisbuszba, elővette a telefonját vagy a sakktáblát, és játszott. Versenyeken is indul, online alkalmazásokban is rendszeresen sakkozik, és azt mondja, ez segít abban, hogy a hosszú várakozások alatt is friss maradjon fejben.