Szentlőrinci tinigyilkosság: most derült ki, mibe halt bele a megvert áldozat

Mint arról a Bors beszámolt, május 18-án, egy 17 éves lány kiesett a negyedik emeleti lakása erkélyéről, Szentlőrincen. Vandához ugyan a járókelők gyorsan segítséget hívtak, de végül nem sikerült megmenteni az életét. A tinédzsert, a két évvel ezelőtt elhunyt édesapja mellett helyezték örök nyugalomra.

Vanda 17 évesen halt meg Szentlőrincen Fotó: Olvasói

Szentlőrincen nagyon rossz híre volt Richárdnak

József, Vanda bátyja a Borsnak a tragédia után elmondta: a család sosem támogatta a fiatalok kapcsolatát.

- Richárdról tudtuk, hogy megbízhatatlan és felelőtlen életet él. Soha nem volt rendes munkája sem. Aljas is volt a húgommal, előfordult, hogy intim videókat készített róla, majd a felvételeket elküldte a barátainak, máskor pedig többször megverte Vandát – mondta a fiatal férfi, és hozzátette: azért engedték meg, hogy Vanda és Richárd beköltözzön a nem sokkal előtte vásárolt szentlőrinci lakásba, hogy legalább szem előtt legyenek. A tiltás ugyanis semmit nem használt, a fiatal lány korábban elszökött Richárdhoz és Somogyapátiba költöztek igencsak szegényes körülmények közé.

Ennek a lénynek már az alaptermészete is agresszív volt. Előfordult, hogy a testvéremet a hajánál fogva rángatta végig az utcán

– sóhajtott fel József.

Vandát az édesapja mellé temették Fotó: Bors

A rendőrség Richárdot emberöléssel gyanúsítja. A bíróság a férfit letartóztatta. Időközben kiderült, hogy a tragédia előtt nem sokkal Richárd, egy idős férfit is bántalmazott. Információink szerint Ernő bácsit azért ütötte le egy buszmegállóban, mert korábban szólni merészelt Richárdnak, hogy ne bántsa Vandát. Ernő a támadás után kórházba került, végül életét vesztette.

Ernő bácsi nem a bántalmazásba halt bele Fotó: Olvasói

A Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságot az ügyben írásban megkerestük. Válaszlevelükből kiderült, hogy a Szigetvári Rendőrkapitányság garázdaság vétségének gyanúja miatt indított nyomozást.

„A feljelentés adatai szerint május 12-én, egy 22 éves férfi a somogyapáti buszmegállóban megütött egy idős férfit. A bántalmazás következtében a sértett könnyebben megsérült, később egyéb egészségügyi ok miatt került kórházba, halála nincs összefüggésben a bűncselekmény elkövetésével.”