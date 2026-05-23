"Vandám nem mozdult. Szerintem már halott volt..." - Szentlőrinci tragédia: kulcsát szorongatta a negyedikről kizuhant lány

Mint arról a Bors beszámolt, a 17 éves Vanda a szentlőrinci lakása 4. emeletéről zuhant ki, miután a párjával, Richárddal összeveszett. A rendőrség a férfit emberöléssel gyanúsítja, de a 22 éves munkanélküli tagadja, hogy ő okozta volna a lány halálát.
Vanda középiskolába járt és vezetni tanult. A lány családja szerint akkor, ha Richárd éppen nem akadályozta. A pár igencsak viharos kapcsolatban élt.
Ágnes, Vanda anyai nagymamája tisztán emlékszik a hétfő reggelre.
- Fél nyolckor zörgettem, mert vezetni akart menni Vanda. Nem nyitottak ajtót. Nagyon megijedtem, de még eljöttem – mondta a nagyszülő, aki szerint Richárd mindig is rossz hatással volt a tinédzserre.
- A lányom a nyomortanyából kivette Richárdot, Somogyapátiból, és mindent megvett nekik több százezer forintért! Mindez nem volt jó annak a csöves kutyának! Kidobta Vandát a negyedik emeletről!
Ági a szomszédokra is neheztel, amiért állítólag már két nappal a halála előtt is hallották Vanda kiabálását, de nem léptek közbe.
- Két nappal a tragédia előtt találkoztam utoljára az unokámmal. Akkor éppen én vásároltam be nekik a boltban mindent, amit csak a kislány megkívánt. Föl már nem tudtam menni hozzájuk a negyedik emeletre, mert tüdőrákom van – mesélte a gyászoló nagymama.
Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy a család miért engedélyezte, hogy a 17 éves lány összeköltözzön a 22 éves férfival.
- Vanda korábban Somogyapátiba szökött Richárdhoz, mi pedig nem szerettük volna, hogy ott lakjon. Egyrészt náluk nagy a szegénység, másrészt Richárdtól féltettük. Úgy gondoltuk, hogy Szentlőrincen legalább a közelünkben vannak – magyarázta Ági.
A család elmondása szerint Richárd rendszeresen bántalmazta Vandát, de a lány még azután is megbocsátott neki, hogy szó szerint a hajánál fogva húzta végig a faluban.
- Vanda egy jó kislány volt, aki mindenkit szeretett. Hiába könyörögtünk neki, hogy hagyja ott Richárdot – mondta még Ágnes.
Gyöngyi, Vanda nemrég elhunyt édesapjának az édesanyja, rendszeresen látogatja fia sírját. A tervek szerint most Vandát is a hatszemélyes kriptában helyezik örök nyugalomra.
- Segíts nekünk, Jojám, hogy ez az ember, aki elvette tőlünk Vandát, soha ne lássa a Napot! Maradjon egész életében börtönben – kérlelte gyermekét a szentlőrinci temetőben Vanda apai nagymamája. A 65 éves asszony fájdalmát növeli, hogy még látta a helyszínen a haldokló unokáját.
- Egy ismerős telefonált a menyemnek, hogy látta Vandát a ház előtt feküdni. Azonnal odasiettünk. A drága unokám szájából szivárgott a vér. Vandám nem mozdult. Szerintem már halott volt, de próbálták újraéleszteni. Biztos vagyok benne, hogy megpróbált Richárd elől a lakásból elmenekülni, hiszen jól láttam, hogy a kisunokám még a halálában is a kulcscsomóját szorongatta – fejezte be Gyöngyi.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.