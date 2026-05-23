"Vandám nem mozdult. Szerintem már halott volt..." - Szentlőrinci tragédia: kulcsát szorongatta a negyedikről kizuhant lány

Mint arról a Bors beszámolt, a 17 éves Vanda a szentlőrinci lakása 4. emeletéről zuhant ki, miután a párjával, Richárddal összeveszett. A rendőrség a férfit emberöléssel gyanúsítja, de a 22 éves munkanélküli tagadja, hogy ő okozta volna a lány halálát.

A szentlőrinci tragédia áldozatának nagymamája, Gyöngyi, Vanda képét mutatja Fotó: Bors

Vanda középiskolába járt és vezetni tanult. A lány családja szerint akkor, ha Richárd éppen nem akadályozta. A pár igencsak viharos kapcsolatban élt.

Szentlőrinci tragédia: mindenki Vandát gyászolja

Ágnes, Vanda anyai nagymamája tisztán emlékszik a hétfő reggelre.

- Fél nyolckor zörgettem, mert vezetni akart menni Vanda. Nem nyitottak ajtót. Nagyon megijedtem, de még eljöttem – mondta a nagyszülő, aki szerint Richárd mindig is rossz hatással volt a tinédzserre.

- A lányom a nyomortanyából kivette Richárdot, Somogyapátiból, és mindent megvett nekik több százezer forintért! Mindez nem volt jó annak a csöves kutyának! Kidobta Vandát a negyedik emeletről!

Ági a szomszédokra is neheztel, amiért állítólag már két nappal a halála előtt is hallották Vanda kiabálását, de nem léptek közbe.

- Két nappal a tragédia előtt találkoztam utoljára az unokámmal. Akkor éppen én vásároltam be nekik a boltban mindent, amit csak a kislány megkívánt. Föl már nem tudtam menni hozzájuk a negyedik emeletre, mert tüdőrákom van – mesélte a gyászoló nagymama.

Egyesekben felmerülhet a kérdés, hogy a család miért engedélyezte, hogy a 17 éves lány összeköltözzön a 22 éves férfival.

Ági a lány halálának napján kopogtatott a lakás ajtaján, de nem tudott bejutni Fotó: Bors

- Vanda korábban Somogyapátiba szökött Richárdhoz, mi pedig nem szerettük volna, hogy ott lakjon. Egyrészt náluk nagy a szegénység, másrészt Richárdtól féltettük. Úgy gondoltuk, hogy Szentlőrincen legalább a közelünkben vannak – magyarázta Ági.

A család elmondása szerint Richárd rendszeresen bántalmazta Vandát, de a lány még azután is megbocsátott neki, hogy szó szerint a hajánál fogva húzta végig a faluban.

- Vanda egy jó kislány volt, aki mindenkit szeretett. Hiába könyörögtünk neki, hogy hagyja ott Richárdot – mondta még Ágnes.

A tragédia helyszíne Fotó: Bors

Gyöngyi, Vanda nemrég elhunyt édesapjának az édesanyja, rendszeresen látogatja fia sírját. A tervek szerint most Vandát is a hatszemélyes kriptában helyezik örök nyugalomra.