Saját élete árán mentett meg a 27 éves férfi egy fuldokló kislányt

A tragédia péntek este történt a Morva folyónál, Brodské község közelében. Szemtanúk szerint a folyóparton tartózkodók kétségbeesetten hívtak segítséget, miután egy kislány bajba került a vízben. A fiatal férfi habozás nélkül a folyóba ugrott, hogy kimentse a gyermeket.
A parton állók közül senki sem vállalkozott arra, hogy a vízbe menjen, a 27 éves Michal azonban egy pillanatig sem habozott. Beugrott a folyóba, elérte a fuldokló kislányt, majd a part felé kezdte húzni. A mentőakció sikerrel járt, a gyermeket biztonságba helyezték. Ekkor azonban váratlan dolog történt: a fiatal férfi hirtelen eltűnt a víz alatt, és többé már nem látták felbukkanni – írja a Paraméter.
A helyszínre kiérkező rendőrök és tűzoltók elkezdték keresni Michalt, de már csak a holttestét találták meg. A folyó az érintett szakaszon állítólag nagyon csalóka, a sodrás pedig erős.
Mélyen megrázta a családot és az ismerősöket Michal tragikus halála. Hozzátartozói szerint a fiatal férfi rendkívül segítőkész ember volt, aki mindig készséggel állt mások mellé, ha szükség volt rá.
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