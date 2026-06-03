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Sokkoló tömegkarambol történt Szekszárdon

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PUBLIKÁLÁS: 2026. június 03. 15:05
tömegkarambolmentő
A baleset a Csatári út és a Csap utca kereszteződésénél akadályozza a forgalmat. A mentők már a helyszínen vannak..

Összeütközött három gépkocsi Szekszárdon, a Csatári út és a Csap utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat – írja a Katasztrófavédelem.

A mentők már a helyszínen vannak..
A mentők már a helyszínen vannak..
Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP

 

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