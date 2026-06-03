Sokkoló tömegkarambol történt Szekszárdon

Összeütközött három gépkocsi Szekszárdon, a Csatári út és a Csap utca kereszteződésénél. A város hivatásos tűzoltói áramtalanítják a járműveket. A mentők is kivonultak a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességében lezárták az utat – írja a Katasztrófavédelem.

A mentők már a helyszínen vannak..

Fotó: KLAUDIA RADECKA / AFP