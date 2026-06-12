Brutális frontális ütközés: Három ember beszorult egy autóba

Három ember rekedt a roncsba, miután frontálisan ütközött két autó péntek délután a 23-as főúton. A brutális karambol után teljes útzárat rendeltek el, a helyszínen nagy erőkkel dolgoznak a mentőegységek - tájékoztatta az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság az MTI-t.
A baleset a főút 17-es és 18-as kilométere között történt. Az egyik kocsiban csak a sofőr ült, a másik járműben hárman ültek, mindhárman beszorultak a roncsba - írták.
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