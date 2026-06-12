Megrázó fotók az M1-esen történt tömegszerencsétlenségről – méteres lángok csaptak fel a karambol után

Nyolc ember halt meg az M1-es autópályán péntek hajnalban. Nem sokkal egymás után két egymással összefüggő baleset is történt. A tömegszerencsétlenségben további két ember súlyosan megsérült, őket azonnal kórházba vitték. A helyszínen megrázó fotók készültek, ezeket szedtük össze.
A két baleset között nagyjából 40 perc telt el. Előbb egy álló munkagéppel ütközött egy gyümölcsöt szállító kamionnal, az M1-es autópálya a 115-ös kilométerszelvénynél. A kamion az ütközés után kigyulladt. A kamionban egy ember ült, ő a helyszínen meghalt. A tüzet a tűzoltók habosított vízsugarakkal fékezték meg.
Az első, egy halálos áldozatot követelő balesetet nem sokkal később egy újabb követte.
A feltorlódott sorban a 113-as kilométernél egy kilencszemélyes kisbusz egy kamionba hajtott hátulról. A kisbusz úgy összeroncsolódott, hogy az utasokat csak speciális eszközökkel tudták kiszabadítani. A kisbuszban kilencen utaztak, heten azonnal meghaltak, két embert súlyos, életveszélyes állapotban vittek kórházba.
A helyszínen megrázó fotók készültek, galériánkat az alábbi képre kattintva lehet végignézni:
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