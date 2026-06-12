Az M1-es után az M3-ason is tragédia történt: sokkoló fotók a horrorbalesetről

Mint arról a Bors beszámolt, a péntek reggeli órákban hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél.

Az M3-as történt baleset is tragédiával végződött Fotó: Facebook/Agria Tv Bt

Az első hírekből még csak annyi derült ki, hogy a jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom.

Az M3-as történt baleset is tragédiával végződött

A legfrissebb információk pedig már arról szólnak, hogy a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette.

A pálya Budapest felé lezárva, Nyíregyháza felé 1 sávon halad - számolt be róla Facebook-oldalán az Agria Tv Bt.