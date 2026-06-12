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Az M1-es után az M3-ason is tragédia történt: sokkoló fotók a horrorbalesetről

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Bors M3-as
PUBLIKÁLÁS: 2026. június 12. 10:10
kamionM3-as autópályatragédia
Friss információk érkeztek az M3-ason történt balesetről, újabb szívszaggató tragédia történt.
N.T.
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Mint arról a Bors beszámolt, a péntek reggeli órákban hídfőnek ütközött egy kamion az M3-as autópálya Budapest felé vezető oldalán, Mezőszemere közelében, a 123. kilométernél. 

Az M3-as történt baleset is tragédiával végződött
Az M3-as történt baleset is tragédiával végződött  Fotó: Facebook/Agria Tv Bt

Az első hírekből még csak annyi derült ki, hogy a jármű rakományának egy része az útburkolatra borult. A mezőkövesdi hivatásos tűzoltók vonultak ki a balesethez, amelynek helyszínén teljes szélességen lezárták a Budapest felé vezető sztrádaoldalt, és Miskolc felé is csak a leállósávon halad a forgalom.

Az M3-as történt baleset is tragédiával végződött 

A legfrissebb információk pedig már arról szólnak, hogy a jármű vezetője a helyszínen életét vesztette. 

A pálya Budapest felé lezárva, Nyíregyháza felé 1 sávon halad - számolt be róla Facebook-oldalán az Agria Tv Bt

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