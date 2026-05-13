Sokkoló baleset: villanyoszlop dőlt rá egy járókelőre

Vizsgálatot folytatnak a Prahova megyei rendőrök, miután egy villanyoszlop kidőlt és megsebesített egy az utcán haladó nőt Azugán. Az incidens akkor történt, amikor több munkás is az elektromos kábelek cseréjén dolgozott. A nőt a történtek után azonnal kórházba szállították, ahol szakorvosi ellátásban részesítik.

Az első helyszíni vizsgálatok alapján megállapították, hogy egy vállalat több alkalmazottja az elektromos kábeleket tartó infrastruktúrán végzett speciális beavatkozási munkálatokat, illetve bizonyos kábelek leszerelését és cseréjét. Ennek során az egyik oszlop megdőlt, majd a földre zuhant, eltalálva és megsebesítve egy 67 éves nőt, aki szabályosan közlekedett a járdán

- derült ki a a Prahova megyei rendőrség által szerdán kiadott közleményből.

A rendőrök jelenleg vizsgálatot folytatnak annak érdekében, hogy pontosan megállapítsák a történteket, az incidens körülményeit, valamint meghozzák a szükséges jogi intézkedéseket - írja a Maszol.