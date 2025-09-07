Ágyat vásárolsz? Itt a nagy matrac teszt!

Lefeküdni rá még csak-csak jó, de felkelni olyan, mintha egész éjszaka ütöttek volna minket? Akkor ez bizony egy jel, hogy nem jó a matracod. Vagy már kifeküdted, vagy eleve nem volt jó minőségű. Ha minden este szenvedünk, akkor pedig nincs más választás, mint venni egy újat. Matrac tesztünk következik.
Legyen szó új ágy beszerzéséről vagy csak új matracéról a hatalmas kínálatban könnyű elveszni. A bútoroltban sétálva azon kapjuk magunkat, hogy teljesen összezavarodtunk, pedig mi csak kényelmesen szeretnénk aludni. Segítségül most elhoztuk a nagy matractesztet és mutatjuk a tippeket, hogyan érdemes kiválasztani a tökéleteset.
Az új matracot ne látatlanban vegyük meg, hanem menjünk el az üzletbe, és feküdjünk rá legalább 10-15 percre, abban a pózban, ahogy alszunk. Menjünk reggel, mert ilyenkor még a csigolyáink kevésbé vannak leterhelve, így sokkal objektívabb véleményt tudunk alkotni.
Ha rugós matracot szeretnénk, figyeljünk arra a próbánál, hogy mindenhol megtámassza a testünket. Nem jó, ha nyomást gyakorol a vállaknál, a csípőnél. Próbáljuk ki hanyatt fekve, oldalt fekve is.
Habszivacs modelleknél arra érdemes figyelni, hogy fekvés közben besüpped-e a vállunk, a csípőnk. Minél sűrűbb a habszivacs réteg, annál jobb a minősége. A sűrűségről a termékleírás ad tájékoztatást. A zónás matracok a test különböző részein eltérő támasztást biztosítanak, így kényelmesebb lesz az alvás.
A közepes keménységű matracok a 85 kg alattiak számára ideálisak, akik az oldalukon vagy a hátukon alszanak. Kemény matracokat azoknak ajánlanak a szakemberek, akik 85 kg felett vannak, mert ezek minden alváspozícióban jól megtámasztják a testet.
A memóriahabos fedőmatrac csökkenti a nyomáspontokat, a gyapjúból vagy tollból készült nem hagyja kihűlni az ágyat. Vékony testalkatúaknak 2-4 cm, erősebb alkatúaknak 6 cm feletti vastagság ajánlott, és arra is figyeljünk, hogy méretben tökéletesen passzoljon a matrachoz.
A kipróbálásnál arra is figyeljünk, hogy a matrac legyen legalább 20 cm-el hosszabb, mint a benne alvó magassága. Sokat forgolódóknak érdemes a 90 cm szélesség helyett inkább a 120-at választani, párban alvóknak pedig legalább 160 cm széles legyen a matrac, de az ideális méret a 180×200 cm.
A memóriahabos matracok tökéletesen illeszkednek a testhez, a hideghabból készültek jól szellőznek, az olcsóbb, poliuretánból készültek inkább vendégágyakra ideálisak.
Rugósoknál zsákrugós vagy táskarugós típusok közül választhatunk, de minden fajtánál nézzük meg a leírásban a huzat anyagát. Ha több mint 60%-a műszálas anyag, akkor rosszabb a nedvszívóképessége.
Olyan ágyrácsot válasszunk, ami az adott matrachoz megfelelő, ezt a matrac termékleírásában megtalálhatjuk. A lamellás, rugalmas rácsok habszivacs matracokhoz ajánlottak, a szilárd, léces rács kellő stabilitást ad a rugós matracoknak. Vizsgáljuk meg az anyagát, nem lehet szálkás, sérült és jó, ha le van kezelve valamilyen favédő anyaggal. Ha egy franciaágyon két különálló matracot használunk, érdemes közéjük matracéket tenni. Ez az általában poliuretánból készült kiegészítő befedi a hézagot a két oldal között, és nem engedi elcsúszkálni a két matracot. És persze ne feledkezzünk meg a higiéniáról sem. A matracokat rendszeresen ki kell tisztítani, erre rengetegféle spray kapható. Ezekből érdemes olyat választani, ami antibakteriális hatóanyagokat tartalmaz, és hipoallergén összetevői is vannak. Kerüljük az erős, klórtartalmú szereket, ezek nemcsak az anyagot károsíthatják, de a légutakat is irritálhatják.
