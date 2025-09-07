Koós BoglárkaÁzsia ExpresszOtthon Start ProgramKrausz Gábor esküvő
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
25°C Székesfehérvár

Regina névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Ágyat vásárolsz? Itt a nagy matrac teszt!

alvás
PUBLIKÁLÁS: 2025. szeptember 07. 18:25
matractippéletmódteszt
A fél életünket az ágyban töltjük, nagyon nem mindegy, min fekszünk éjszaka. Matrac vásárláskor több mindent érdemes figyelembe venni, hogy jól aludjunk. Mutatjuk a legjobb matrac tesztet!

Lefeküdni rá még csak-csak jó, de felkelni olyan, mintha egész éjszaka ütöttek volna minket? Akkor ez bizony egy jel, hogy nem jó a matracod. Vagy már kifeküdted, vagy eleve nem volt jó minőségű. Ha minden este szenvedünk, akkor pedig nincs más választás, mint venni egy újat. Matrac tesztünk következik. 

matrac teszt
Már a boltban érdemes megejteni a matrac tesztet, hogy tényleg megfelelő-e nekünk Fotó: PH888

Így válassz jó matracot: itt a nagy matrac teszt!

Legyen szó új ágy beszerzéséről vagy csak új matracéról a hatalmas kínálatban könnyű elveszni. A bútoroltban sétálva azon kapjuk magunkat, hogy teljesen összezavarodtunk, pedig mi csak kényelmesen szeretnénk aludni. Segítségül most elhoztuk a nagy matractesztet és mutatjuk a tippeket, hogyan érdemes kiválasztani a tökéleteset. 

1. Feküdjünk rá az üzletben

Az új matracot ne látatlanban vegyük meg, hanem menjünk el az üzletbe, és feküdjünk rá legalább 10-15 percre, abban a pózban, ahogy alszunk. Menjünk reggel, mert ilyenkor még a csigolyáink kevésbé vannak leterhelve, így sokkal objektívabb véleményt tudunk alkotni.

2. Kényelmes rugózás

Ha rugós matracot szeretnénk, figyeljünk arra a próbánál, hogy mindenhol megtámassza a testünket. Nem jó, ha nyomást gyakorol a vállaknál, a csípőnél. Próbáljuk ki  hanyatt fekve, oldalt fekve is.

3. Ha besüpped a vállunk

Habszivacs modelleknél arra érdemes figyelni, hogy fekvés közben besüpped-e a vállunk, a csípőnk. Minél sűrűbb a habszivacs réteg, annál jobb a minősége. A sűrűségről a termékleírás ad tájékoztatást. A zónás matracok a test különböző részein eltérő támasztást biztosítanak, így kényelmesebb lesz az alvás.

matrac teszt a matrac keménységére
Bátran nézzünk utána minden részletnek a matraccal kapcsolatban és ne féljünk kérdezni az eladótól sem Fotó: ArtCreationsDesignPhoto

4. Keménység súly szerint

A közepes keménységű matracok a 85 kg alattiak számára ideálisak, akik az oldalukon vagy a hátukon alszanak. Kemény matracokat azoknak ajánlanak a szakemberek, akik 85 kg felett vannak, mert ezek minden alváspozícióban jól megtámasztják a testet.

 A memóriahabos fedőmatrac csökkenti a nyomáspontokat, a gyapjúból vagy tollból készült nem hagyja kihűlni az ágyat. Vékony testalkatúaknak 2-4 cm, erősebb alkatúaknak 6 cm feletti vastagság ajánlott, és arra is figyeljünk, hogy méretben tökéletesen passzoljon a matrachoz.

5. Széltében és hosszában

A kipróbálásnál arra is figyeljünk, hogy a matrac legyen legalább 20 cm-el hosszabb, mint a benne alvó magassága. Sokat forgolódóknak érdemes a 90 cm szélesség helyett inkább a 120-at választani, párban alvóknak pedig legalább 160 cm széles legyen a matrac, de az ideális méret a 180×200 cm.

6. Tapintsuk meg az anyagot

A memóriahabos matracok tökéletesen illeszkednek a testhez, a hideghabból készültek jól szellőznek, az olcsóbb, poliuretánból készültek inkább vendégágyakra ideálisak. 

Rugósoknál zsákrugós vagy táskarugós típusok közül választhatunk, de minden fajtánál nézzük meg a leírásban a huzat anyagát. Ha több mint 60%-a műszálas anyag, akkor rosszabb a nedvszívóképessége. 

  • A poliuretán és poliészter matracvédők tökéletesen megóvják a nedvességtől a matracot, és a szagokat is felszívják. De ebből a fajtából csak megbízható helyről vásároljunk, így biztosak lehetünk benne, hogy nem tartalmaznak egészségügyi problémákat okozó káros anyagokat. 
  • A pamut matracvédők védik a matracot a por ellen, kellemes a tapintásuk, de ha nedvesség kerül rájuk, az akadály nélkül a matracba kerül. 
  • A mikroszálas anyagból készült légáteresztő fekvőbetétek elvezetik a hőt, hűsítő érzést keltenek, így nyáron a nagy melegben is komfortossá teszik az alvást. Télen pedig segít melegen tartani a gyapjú fedőmatrac, vagy az üreges szálakból készült thermo matracvédők.
     

Szükséges kiegészítők

Olyan ágyrácsot válasszunk, ami az adott matrachoz megfelelő, ezt a matrac termékleírásában megtalálhatjuk. A lamellás, rugalmas rácsok habszivacs matracokhoz ajánlottak, a szilárd, léces rács kellő stabilitást ad a rugós matracoknak. Vizsgáljuk meg az anyagát, nem lehet szálkás, sérült és jó, ha le van kezelve valamilyen favédő anyaggal. Ha egy franciaágyon két különálló matracot használunk, érdemes közéjük matracéket tenni. Ez az általában poliuretánból készült kiegészítő befedi a hézagot a két oldal között, és nem engedi elcsúszkálni a két matracot. És persze ne feledkezzünk meg a higiéniáról sem. A matracokat rendszeresen ki kell tisztítani, erre rengetegféle spray kapható. Ezekből érdemes olyat választani, ami antibakteriális hatóanyagokat tartalmaz, és hipoallergén összetevői is vannak. Kerüljük az erős, klórtartalmú szereket, ezek nemcsak az anyagot károsíthatják, de a légutakat is irritálhatják.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu