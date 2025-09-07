Ágyat vásárolsz? Itt a nagy matrac teszt!

Lefeküdni rá még csak-csak jó, de felkelni olyan, mintha egész éjszaka ütöttek volna minket? Akkor ez bizony egy jel, hogy nem jó a matracod. Vagy már kifeküdted, vagy eleve nem volt jó minőségű. Ha minden este szenvedünk, akkor pedig nincs más választás, mint venni egy újat. Matrac tesztünk következik.

Már a boltban érdemes megejteni a matrac tesztet, hogy tényleg megfelelő-e nekünk Fotó: PH888

Így válassz jó matracot: itt a nagy matrac teszt!

Legyen szó új ágy beszerzéséről vagy csak új matracéról a hatalmas kínálatban könnyű elveszni. A bútoroltban sétálva azon kapjuk magunkat, hogy teljesen összezavarodtunk, pedig mi csak kényelmesen szeretnénk aludni. Segítségül most elhoztuk a nagy matractesztet és mutatjuk a tippeket, hogyan érdemes kiválasztani a tökéleteset.

1. Feküdjünk rá az üzletben

Az új matracot ne látatlanban vegyük meg, hanem menjünk el az üzletbe, és feküdjünk rá legalább 10-15 percre, abban a pózban, ahogy alszunk. Menjünk reggel, mert ilyenkor még a csigolyáink kevésbé vannak leterhelve, így sokkal objektívabb véleményt tudunk alkotni.

2. Kényelmes rugózás

Ha rugós matracot szeretnénk, figyeljünk arra a próbánál, hogy mindenhol megtámassza a testünket. Nem jó, ha nyomást gyakorol a vállaknál, a csípőnél. Próbáljuk ki hanyatt fekve, oldalt fekve is.

3. Ha besüpped a vállunk

Habszivacs modelleknél arra érdemes figyelni, hogy fekvés közben besüpped-e a vállunk, a csípőnk. Minél sűrűbb a habszivacs réteg, annál jobb a minősége. A sűrűségről a termékleírás ad tájékoztatást. A zónás matracok a test különböző részein eltérő támasztást biztosítanak, így kényelmesebb lesz az alvás.

Bátran nézzünk utána minden részletnek a matraccal kapcsolatban és ne féljünk kérdezni az eladótól sem Fotó: ArtCreationsDesignPhoto

4. Keménység súly szerint

A közepes keménységű matracok a 85 kg alattiak számára ideálisak, akik az oldalukon vagy a hátukon alszanak. Kemény matracokat azoknak ajánlanak a szakemberek, akik 85 kg felett vannak, mert ezek minden alváspozícióban jól megtámasztják a testet.

A memóriahabos fedőmatrac csökkenti a nyomáspontokat, a gyapjúból vagy tollból készült nem hagyja kihűlni az ágyat. Vékony testalkatúaknak 2-4 cm, erősebb alkatúaknak 6 cm feletti vastagság ajánlott, és arra is figyeljünk, hogy méretben tökéletesen passzoljon a matrachoz.