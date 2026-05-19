Halálos tűz csapott fel Mátészalkán, a tűzoltók már nem segíthettek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 19. 16:40
A tűzben rekedt férfi életét már nem tudták megmenteni.

Egy kétszáz négyzetméteres családi ház fürdőszobájában keletkezett tűz kedden délután Mátészalkán, a Budai Nagy Antal utcában, a fürdőszobában kerékpár-akkumulátor és ruhaneműk égtek. Az ingatlanban a tűz keletkezésekor egy idős férfi tartózkodott, hozzátartozója hívta a tűzoltókat. 

A tűzoltók már hiába rohantak, a férfi elhunyt. Fotó: csikiphoto /  Shutterstock 

A tűzoltók kiérkezésekor már nem volt tűz, a tűzzel érintett helyiségben megtalálták az ott lakó embert, ám az életén már nem lehetett segíteni. Nem zárható ki, hogy a tüzet a zárlatos akkumulátor okozta, de a pontos keletkezési okot és körülményeket a katasztrófavédelem vizsgálja.

Már kis kiterjedésű tűz esetén is sűrű füst keletkezhet, amely füstmérgezést okozhat. Az ilyen esetek esetére hasznos lehet egy tűzoltó készülék, azonban csak akkor kezdjük el oltani, ha a saját testi épségünket nem veszélyeztetjük, majd a lakást elhagyva hívjuk a 112-t.

- tájékoztat weboldalán a katasztrófavédelem.

