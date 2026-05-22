Két év után lezárult a rejtély: újra családjával lehet az eltűnt testvérpár

Két év elteltével Mexikóban találtak rá arra a nagy erőkkel keresett két gyermekre, akiknek édesanyját az apjuk kegyetlenül megölte 2024-ben. A kis Athena Lee és Mateo Lee hollétéről azóta nem tudott senki semmit egészen mostanáig, amikor is az ötéves kislányt és a négyéves kisfiút végre újra egyesítették rokonaikkal, anyai nagymamájukkal Kaliforniában. Az FBI közlése szerint a siker egy féléves nyomozás eredménye volt és akcióban az amerikai és mexikói hatóságok egyaránt részt vettek.

Fotó: Unsplash (Illusztráció)

Az ügy 2024. július 8-án kezdődött, amikor is a sacramentói rendőrök egy segélyhívás miatt vonultak ki egy házhoz, ahol holtan találták Angelica Bravo-t, Camron Lee élettársát. A két gyermek és Lee ekkorra azonban már nyom nélkül eltűnt. A rendőrség először úgy vélte, hogy Lee a gyerekekkel együtt Mexikóba menekült. 2024 júliusában négy rendbeli fegyver birtoklása miatt emeltek vádat ellene. Később, 2025. március 5-én gyilkossággal is megvádolták, miután a sacramentói halottkém megállapította, hogy Angelica Bravo halálának okánál az emberölés lehetősége nem kizárható.

A gyerekek megtalálásával együtt Lee-t letartóztatták, bíróság elé állítják.

A Sacramentói Rendőrkapitányság munkatársainak kitartó munkájának, valamint az FBI-jal és a megyei ügyészséggel való szoros együttműködésnek köszönhetően Lee most felelősségre lesz vonva tetteiért.

Thien Ho megyei ügyész szintén méltatta az együttműködést, és elmondta, hogy Bravo családja, aki nő halála óta vár az igazságszolgáltatásra, most megkaphatja a lezárást, írja a People.