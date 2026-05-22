Tragédia Csánigon: a mozdony oldalába csapódott a motoros

Halálos baleset történt 2026. május 21-én délután Csánigon, a Kövecses utcában található vasúti átjárónál. A rendelkezésre álló információk szerint egy hatvanas éveiben járó férfi kismotorral közlekedett a Fő utca irányába. A fénysorompóval biztosított vasúti átkelőhöz egy emelkedőn keresztül vezet az út.

Vonatnak hajtott motorjával a férfi Csánigon / Fotó: Police.hu

A férfi a piros jelzés ellenére ráhajtott a sínekre, miközben bal oldalról, körülbelül 100 kilométeres óránkénti sebességgel érkezett a Mura nemzetközi InterCity mozdonya. A motoros a mozdony oldalának csapódott, majd az ütközés erejétől lerepült a töltésen, és végül egy fémoszlopnak ütközött. A férfi a helyszínen életét vesztette.

A beszámolók szerint sem a mozdonyvezető, sem a vonaton utazók nem észlelték a balesetet. Úgy tudni, hogy a mozdonyvezetőt menet közben értesítették arról, hogy Csornán meg kell állnia és nem haladhat tovább.

A vonaton nem is tudták, hogy elgázoltak valakit

A nemzetközi InterCity szerelvényt végül Csorna állomáson állították meg, ahol a rendőrségi szemle is zajlott. Az utasokat egy másik vonat szállította tovább, Répcelak és Beled között pedig vonatpótló buszok közlekedtek.

A helyszínen az is kiderült, hogy a baleset napjáig, hétfőtől csütörtökig vágányzár volt érvényben az érintett szakaszon, amelyet csak néhány órával korábban oldottak fel. A fénysorompó működött, azonban félsorompó nincs az átkelőben.

A helyiek szerint elképzelhető, hogy a közelben élő férfi abban a hitben volt, hogy továbbra is érvényben van a vágányzár, azonban ezt a hatóságok hivatalosan nem erősítették meg.

A KRESZ szabályai szerint, ha a fénysorompó nem működik, a járművezetőknek kötelező megállniuk az átkelő előtt, és csak akkor hajthatnak át, ha meggyőződtek arról, hogy nem érkezik vonat.

Nem ez volt az első baleset ezen az átkelőnél. 2024 júliusában egy Renault hajtott bele a Savaria InterCity mozdonyának oldalába ugyanitt. Akkor személyi sérülés nem történt, noha az autóban hárman is utaztak. A beszámolók szerint a sofőr a vonatkürt hangjára fékezett, így nem került közvetlenül a mozdony elé.