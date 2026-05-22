Gyászba borult a magyar sport: meghalt az egyik legszívósabb olimpikonunk

Az egyik legmeghatározóbb, legszívósabb és legtiszteltebb egyéniségét veszítette el a hazai sportvilág Géra Imre személyében. A kétszeres olimpikon országúti kerékpáros életének 80. évében hunyt el.

Elhunyt Géra Imre országúti kerékpáros

Géra Imre pályafutását 1962-ben a DVTK-nál kezdte, majd 1966-tól kötelezte el magát a Miskolci VSC (MVSC) mellett. A hazai és nemzetközi országúti kerékpározás aranykorának kiemelkedő versenyzőjeként két olimpián – 1968 Mexikóváros, 1972 München – is képviselte a magyar színeket. A négyes csapat tagjakét történelmi 6. helyezést érte el a 100 km-es országúti csapatversenyben, amely a mai napig a legjobb magyar ötkarikás eredmény ebben a versenyszámban.

Géra Imre nevéhez számtalan hazai bajnoki cím, dobogós helyezés és nemzetközi győzelem fűződik. A világelit tagjaként tartották számon. Sportolói nagyságát viszont nemcsak az eredményei, hanem hűsége is fémjelezte. Pályafutása során külföldről is kapott rendkívül előnyös szerződéses és honosítási ajánlatokat, ám ő mindvégig magyar és miskolci akart maradni, szűkebb hazáját soha nem tudták elcsábítani Borsodból

