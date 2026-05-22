Gyászba borult a magyar sport: meghalt az egyik legszívósabb olimpikonunk

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 17:20
Két olimpián is képviselte a magyar színeket. Elhunyt Géra Imre országúti kerékpáros.
Az egyik legmeghatározóbb, legszívósabb és legtiszteltebb egyéniségét veszítette el a hazai sportvilág Géra Imre személyében. A kétszeres olimpikon országúti kerékpáros életének 80. évében hunyt el.

Géra Imre pályafutását 1962-ben a DVTK-nál kezdte, majd 1966-tól kötelezte el magát a Miskolci VSC (MVSC) mellett. A hazai és nemzetközi országúti kerékpározás aranykorának kiemelkedő versenyzőjeként két olimpián – 1968 Mexikóváros, 1972 München – is képviselte a magyar színeket. A négyes csapat tagjakét történelmi 6. helyezést érte el a 100 km-es országúti csapatversenyben, amely a mai napig a legjobb magyar ötkarikás eredmény ebben a versenyszámban. 

Géra Imre nevéhez számtalan hazai bajnoki cím, dobogós helyezés és nemzetközi győzelem fűződik. A világelit tagjaként tartották számon. Sportolói nagyságát viszont nemcsak az eredményei, hanem hűsége is fémjelezte. Pályafutása során külföldről is kapott rendkívül előnyös szerződéses és honosítási ajánlatokat, ám ő mindvégig magyar és miskolci akart maradni, szűkebb hazáját soha nem tudták elcsábítani Borsodból

- fogalmazott a bringasport szakoldal írására hivatkozva a boon.hu.

 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
