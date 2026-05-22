"Elállt a szavam" – kitálalt a magyar ufókutató a gabonakörök rejtélyéről

Gabonakör jelent meg a Wiltshire grófság területén, a Stonehenge közvetlen közelében.

Az árpaföldön feltűnő alakzat 76 méter átmérőjű, és tökéletesen koncentrikus körökből áll.

A gabonaszálak nem törtek el, helyette különös deformitások keletkeztek rajtuk.

A helyiek és a kutatók különleges, bizsergető elektromos töltöttséget éreznek a körökön belül.

A dél-angliai Wiltshire grófság nemcsak a misztikus Stonehenge-ről, hanem a rendszeresen felbukkanó, megmagyarázhatatlan gabonakörökről is híres. Nemrégiben egy egészen elképesztő, 76 méter átmérőjű alakzatot fedeztek fel egy érő árpamezőn, ami lázban tartja a helyi és a nemzetközi rejtélykutatókat. Egy Angliában élő magyar ufókutató drónfelvételen rögzítette a jelenséget.

Rendre felbukkannak rejtélyes gabonakörök

A Wiltshire-i dombság lankái között megbúvó árpamezőn pár nappal ezelőtt, egyik pillanatról a másikra jelent meg a hatalmas kiterjedésű gabonakör, amely kapcsán Novák József ufókutató azt mondta: teljességgel kizárható, hogy emberi tevékenység állna mögötte.

„Gyerekkorom óta rezonálok erre a témára, miután a kezembe került egy könyv a világ rejtélyeiről, Stonehenge-ről és az ufókról. Ufóval személyesen még nem találkoztam, de remélem, egyszer majd lehetőségem lesz rá” – mondta lapunknak József, aki amióta Nagy-Britanniában él, tudatosan látogatja azokat a dél-angliai megyéket, ahol a leggyakrabban lelhet ehhez hasonló megmagyarázhatatlan jelenségekre.

A magyar ufókutató szerint a körön belül az árpát lefektették, ám a köztük lévő vadvirágok vagy más gyomnövények érintetlenek. Úgy véli, a gabonaköröket létrehozó energia csak bizonyos frekvenciájú vagy szerkezetű növényekre hathat.

„Szabad szemmel, a földről szinte semmit sem látni az erdősáv miatt, de amikor felküldtem a drónt, elállt a szavam. Az alakzat annyira szabályos és koncentrikus volt, mintha számítógéppel tervezték volna. Egyszerűen képtelenség, hogy emberi tevékenység állna a háttérben és ilyen hibátlan munkát végezzenek anélkül, hogy azt bárki észrevenné.”

Megmagyarázhatatlan fizikai elváltozások a gabonakörökben

A kutató szerint a legnagyobb bizonyítékot nem is a látvány, hanem a növények fizikai állapota jelenti. A helyszíni mintavétel során kiderült számára, hogy nyoma sincs emberi tevékenységnek.