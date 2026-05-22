Gabonakörök Angliában

"Elállt a szavam" – kitálalt a magyar ufókutató a gabonakörök rejtélyéről

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 22. 17:15
Hatalmas, 76 méter átmérőjű, tökéletesen koncentrikus geometriai alakzat bukkant fel az angliai Wiltshire grófság egyik árpaföldjén. Novák József, a 20 éve Angliában élő amatőr ufókutató szerint kizárt, hogy emberi kéz alkotta volna a gabonakört.
  • Gabonakör jelent meg a Wiltshire grófság területén, a Stonehenge közvetlen közelében.
  • Az árpaföldön feltűnő alakzat 76 méter átmérőjű, és tökéletesen koncentrikus körökből áll.
  • A gabonaszálak nem törtek el, helyette különös deformitások keletkeztek rajtuk.
  • A helyiek és a kutatók különleges, bizsergető elektromos töltöttséget éreznek a körökön belül.

A dél-angliai Wiltshire grófság nemcsak a misztikus Stonehenge-ről, hanem a rendszeresen felbukkanó, megmagyarázhatatlan gabonakörökről is híres. Nemrégiben egy egészen elképesztő, 76 méter átmérőjű alakzatot fedeztek fel egy érő árpamezőn, ami lázban tartja a helyi és a nemzetközi rejtélykutatókat. Egy Angliában élő magyar ufókutató drónfelvételen rögzítette a jelenséget.

Gabonakör egy árpaföldön
Hatalmas gabonakör jelent meg egy angliai árpaföldön.

Rendre felbukkannak rejtélyes gabonakörök

A Wiltshire-i dombság lankái között megbúvó árpamezőn pár nappal ezelőtt, egyik pillanatról a másikra jelent meg a hatalmas kiterjedésű gabonakör, amely kapcsán Novák József ufókutató azt mondta: teljességgel kizárható, hogy emberi tevékenység állna mögötte.

„Gyerekkorom óta rezonálok erre a témára, miután a kezembe került egy könyv a világ rejtélyeiről, Stonehenge-ről és az ufókról. Ufóval személyesen még nem találkoztam, de remélem, egyszer majd lehetőségem lesz rá” – mondta lapunknak József, aki amióta Nagy-Britanniában él, tudatosan látogatja azokat a dél-angliai megyéket, ahol a leggyakrabban lelhet ehhez hasonló megmagyarázhatatlan jelenségekre.

A magyar ufókutató szerint a körön belül az árpát lefektették, ám a köztük lévő vadvirágok vagy más gyomnövények érintetlenek. Úgy véli, a gabonaköröket létrehozó energia csak bizonyos frekvenciájú vagy szerkezetű növényekre hathat.

„Szabad szemmel, a földről szinte semmit sem látni az erdősáv miatt, de amikor felküldtem a drónt, elállt a szavam. Az alakzat annyira szabályos és koncentrikus volt, mintha számítógéppel tervezték volna. Egyszerűen képtelenség, hogy emberi tevékenység állna a háttérben és ilyen hibátlan munkát végezzenek anélkül, hogy azt bárki észrevenné.”

Megmagyarázhatatlan fizikai elváltozások a gabonakörökben

A kutató szerint a legnagyobb bizonyítékot nem is a látvány, hanem a növények fizikai állapota jelenti. A helyszíni mintavétel során kiderült számára, hogy nyoma sincs emberi tevékenységnek.

„Az idei, 76 méter átmérőjű formáció egy gyönyörű szép árpamezőn található, amelyet magánterület jellege miatt körbekerítettek. A korábbi, elnagyolt emberi hamisítványokkal ellentétben a valódi, megmagyarázhatatlan jelenségek minden technikai jegyét magán viseli. A növények ízületei (a kis bütykök a száron – a szerk.) abnormálisan megnyúltak; olyan, mintha a növény belülről lett volna hőhatásnak kitéve. Ilyen helyzet akkor alakul ki, ha a növényben lévő nedvesség hirtelen felforr, gőzzé válik, és kitágítja, néha ki is lyukasztja a szárat. Ezt emberi erővel képtelenség kivitelezni.”

Elváltozás a repcén
A növények szárán található bütykök furcsán megnyúltak.
Fotó: Novák József amatőr ufókutató 

Zarándokhelyek lettek a gabonakörök

A gabonakörök nemcsak a rejtély-vadászokat és a fotósokat vonzzák, hanem egyfajta spirituális zarándokhellyé is válnak.

„Van egy nagyon furcsa, különleges töltöttsége a helynek. Akik érzékenyek az ilyesmire, azok azonnal megérzik, amint belépnek a körbe. Sokan kifejezetten azért utaznak ide a világ minden tájáról, hogy leüljenek vagy meditáljanak a geometriai középpontban. Én magam is belefeküdtem tavaly egy kelta szimbólum-szerű mintázatba, hogy megpróbáljam átvenni azt az energiát” – árulta el József.

Kelta szimbólumra emlékeztető gabonakör
A kelta szimbólumra emlékeztető gabonakör.
Fotó: Novák József amatőr ufókutató 

Az ufókutató különös hobbiját a férfi családja is maximálisan támogatja. Habár a volt felesége nem annyira díjazta, a két tizenéves lánya egyenesen imádja ezeket a hétvégi kalandokat. Amikor nincs iskola, boldogan tartanak az édesapjukkal, hogy elsőként fedezzék fel a brit földeken felbukkanó, világűrből érkező üzeneteket. Hogy a gabonakörök létrehozása mögött energiamezők, földönkívüliek vagy egy eddig ismeretlen atmoszférikus jelenség, esetleg valóban emberi tevékenység áll-e, még rejtély, de a Wiltshire feletti drónfelvételek így is elképesztő látványt nyújtanak. Úgy tűnik, a földönkívüliek Magyarországra sokkal ritkábban tévednek, hiszen eddig csak Borsod, Vas és Fejér vármegyében jártak. 

Naplemente a gabonakörből
Naplemente a gabonakörből.
Fotó: Novák József amatőr ufókutató 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
