Felkészülhetnek a szurkolók, itt találkozhatnak a Arsenal és a PSG játékosaival Budapesten

Már csak néhány nap választ el bennünket attól, hogy megnyíljanak a Puskás Aréna kapui a budapesti Bajnokok Ligája-döntő előtt. A május 30-i budapesti finálét hatalmas érdeklődés övezi, most pedig kiderült, hol találkozhatnak a szurkolók a PSG és az Arsenal játékosaival.

Dörzsölhetik a tenyerüket a szurkolók, hiszen jó esély van rá, hogy a következő napokban testközelből is találkozhatnak az Arsenal és a PSG sztárjaival. A Bajnokok Ligája-döntő résztvevői várhatóan több helyszínen is feltűnnek majd Budapesten, így az autogramvadászoknak és közös fotóra vágyó drukkereknek érdemes résen lenniük.

Az Arsenal szálláshelyét egyelőre hétpecsétes titok övezi, ugyanakkor szinte biztosra vehető, hogy az angol együttes a Vasas otthonában, az Illovszky Rudolf Stadionban edz majd a finálé előtt. Információink szerint a PSG egy lenyűgöző, ötcsillagos luxusszállodát választott budapesti bázisának, a Hilton Budapestben száll meg, amely nemcsak elegáns környezetéről híres, hanem arról is, hogy páratlan kilátást nyújt a Dunára és Budapest ikonikus látképére. Nem kizárt, hogy a hotel környéke a következő napokban a szurkolók egyik legfelkapottabb találkozóhelyévé válik.