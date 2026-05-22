Helyed lenne Emily mellett Párizsban? Teszteld kvízünkben

Elkalauzolt minket a sztereotíp Párizsba, a szintén klisék alapján bemutatott Rómába, nemsokára pedig a görög szigetek mesés világába invitálja a nézőket Emily Cooper, az Emily Párizsban című Netflix-sorozat címszereplője. A széria a közelgő hatodikkal a befejező évadához érkezik, a főszereplőt alakító Lily Collins pedig felejthetetlen finálét ígér, amely várhatóan az év végén vagy 2027 elején debütál a streaming-szolgáltató felületén. A sorozat elkaszálásának bejelentése nyomán hoztunk egy kvízt, amelyben a rajongók letesztelhetik, mennyire ismerik Emily életének részleteit.

Emily Cooper és Marcello Muratori az Emily Párizsban című sorozat 5. évadában. Teszteld, mennyit tudsz a szériáról kvízünkben! Fotó: Northfoto

Emily Párizsban-kvíz – Te mekkora rajongó vagy valójában?

Habár Emily Cooper életén keresztül egy olyan Párizst, majd egy olyan Rómát ismerhettünk meg, amely egy kicsit elrugaszkodik a közemberek valóságától, egyszerűen minden percét imádtuk a sorozatnak. A produkció könnyedséget, szerelmi háromszögeket, és francia – illetve egy leheletnyi olasz – bájt kölcsönzött a mindennapjainkba, miközben gyönyörködhettünk a káprázatos tervezői ruhákban, a Mindy Chent alakító Ashley Park énekhangjában, a szebbnél szebb férfi testekben, valamint jókat kacaghattunk a szarkazmus királynőjének, a Philippine Leroy-Beaulieu által megformált Sylvie Grateaunak a megjegyzésein. A rajongók táborát erősítve bátran mondhatjuk, hiányozni fog a széria, bár meglehet, ez volt a legjobb döntés. A sorozat nézettségi adatai szerint a későbbi évadok egyre gyengébben teljesítettek, az ötödik szezonban pedig sokan azt érezhettük, hogy bár szívesen engedjük be ismét az életünkbe Emily-t és a barátait, hasonló forgatókönyveket forgatunk napról napra. Úgy tűnik, Darren Star tipikusan hat évados alkotó – már ha a luxizós, szex-szel fűszerezett női sorozatokról van szó. A szintén a nevéhez köthető, 1998 és 2004 között sugárzott Szex és New York szintén hat évadot élt meg. Lássuk, hogy az új hullámos női energiák milyen szinten rezonáltak a tieiddel: töltsd ki az alábbi filmes kvízünket és teszteld, mennyit tudsz a sorozat részleteiről!