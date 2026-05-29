Tiszaújvárosi robbanás: a széljárásnak köszönheti életét a súlyos sérült műszakvezető

Még mindig súlyos az állapota a műszakvezetőnek, aki a tiszaújvárosi robbanás idején a dolgozókat irányította a MOL üzemében, köztük a tragédia halálos áldozatát is.

Tiszaújvárosi robbanás: a MOL üzemében csaptak fel a lángok

Tiszaújvárosi robbanás: a műszakvezető súlyosan megégett

A férfi kezei, az arca és a lábai is megégtek, teljes testkötésben fekszik a kórházban. Összesen kilencen sérültek meg, és a hírek szerint az állványon lévő áldozat felettese a földön tartózkodott, amikor a baleset megtörtént. A Blikk egy közeli településen megtalálta O. Attila feleségét, aki sírva beszélt a történtekről. Mint kiderült, a 15 éve a cégnél dolgozó férfi a robbanásban érintett cső alatt állt, és csak a csodának, illetve állítólag a szerencsés széljárásnak köszönheti az életét.

A férjem végig magánál volt, két napig – vélhetően a sokk miatt –, nem is nagyon érezte a fájdalmat. Borzasztóan a szívére veszi a dolgokat, próbálja összerakni, pontosan mi, hogyan és miért történhetett, lelkileg nagyon megviseli ez az egész. Egyébként a testének a 23 százaléka égett meg, vannak harmadfokú égési sérülései is, amik ráadásul nagyon mélyek

– mondta el a feleség.

A tragédia kapcsán a rendőrség foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást, valamint a Mol vizsgálóbizottságot állított fel a baleset körülményeinek tisztázására.