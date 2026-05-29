Tiszaújvárosi robbanás: a széljárásnak köszönheti életét a súlyos sérült műszakvezető

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 29. 07:35
Nehezen dolgozza fel kollégája elvesztését. A tiszaújvárosi robbanás körülményeit még vizsgálják.
Még mindig súlyos az állapota a műszakvezetőnek, aki a tiszaújvárosi robbanás idején a dolgozókat irányította a MOL üzemében, köztük a tragédia halálos áldozatát is.

Tiszaújvárosi robbanás: a MOL üzemében csaptak fel a lángok
Tiszaújvárosi robbanás: a műszakvezető súlyosan megégett

A férfi kezei, az arca és a lábai is megégtek, teljes testkötésben fekszik a kórházban. Összesen kilencen sérültek meg, és a hírek szerint az állványon lévő áldozat felettese a földön tartózkodott, amikor a baleset megtörtént. A Blikk egy közeli településen megtalálta O. Attila feleségét, aki sírva beszélt a történtekről. Mint kiderült, a 15 éve a cégnél dolgozó férfi a robbanásban érintett cső alatt állt, és csak a csodának, illetve állítólag a szerencsés széljárásnak köszönheti az életét. 

A férjem végig magánál volt, két napig – vélhetően a sokk miatt –, nem is nagyon érezte a fájdalmat. Borzasztóan a szívére veszi a dolgokat, próbálja összerakni, pontosan mi, hogyan és miért történhetett, lelkileg nagyon megviseli ez az egész. Egyébként a testének a 23 százaléka égett meg, vannak harmadfokú égési sérülései is, amik ráadásul nagyon mélyek 

– mondta el a feleség.

A tragédia kapcsán a rendőrség foglalkozás körében elkövetett, halált okozó gondatlan veszélyeztetés gyanúja miatt indított nyomozást, valamint a Mol vizsgálóbizottságot állított fel a baleset körülményeinek tisztázására.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
