Új osztrák rekord! 41 kilós pontyot fogott Ausztriában a magyar horgász

Nem mindennapi halat fogott Ausztriában a profi horgász Jankovich Krisztián, akinek sikerült partra csalnia a tó „királynőjének” számító 41 kilós spanyol pikkelyes pontyot, amivel osztrák rekordot is döntött.

Egy álma vált valóra

Ezzel a 41 kilós spanyol pikkelyes ponttyal döntött osztrák csúcsot Jankovich Krisztián - Fotó: Facebook

Ezzel a kapitális példánnyal nagy álmát váltotta valóra az ismert pecás.

Másfél évig nézegettem az interneten ezt a halat, azóta csodálom, mennyire gyönyörű. Óriási vágyam volt, hogy megfogjam.

De nem egyedül ezért a halért érkeztem. Úgy voltam vele, ha sikerül két darab 30 kiló feletti pontyot fognom, akkor már nagyon boldog leszek. Ehhez képest hét darab 30 felettit sikerült horogra csalnom – mesélte a Borsnak Jankovich Krisztián, aki azt is elárulta, hogyan sikerült túljárnia a matuzsálem eszén.

A túra második legnagyobb hala ez a 36 kilós példány volt Fotó: Facebook

– Az ötödik 30 és 32 kilogramm közötti ponty után mondtam a velem tartózkodó operatőr kollégámnak, hogy nagyon várom, mikor érkezik egy még ezeknél is nagyobb példány. A következő kapásra meg is érkezett egy 36 kilós ponty. Ezután a kollégámnak mondtam: már csak a tó „királynője” – én úgy hívom, a Nagy Spanyol – maradt hátra, hogy minden álmom teljesüljön. Éjszaka még fogtam egyet, de akkor nem húztam vissza a szereléket, mert nagyon hideg volt, ráadásul itt inkább hajnalban kaptak a halak. Agyaltam pirkadatkor, hova húzzam a szereléket. Végül egy-két méterrel tettem arrébb attól a helytől, ahol az első 30 kiló feletti példányomat fogtam. Majd visszamentem a partra és mondtam Endrének, az operatőrömnek, hogy mozognak ott a halak, figyeljen, hamarosan kapás lesz. Nem telt el negyed óra, és megfogtam ezt a halat.

Túljárni az eszén

Jankovich Krisztián egy másik kulisszatitkot is megosztott, ami szerinte eredményre vezetett abban, hogy megfogja a tó és egész Ausztria legnagyobb spanyol pikkelyes pontyát.

Összesen 7 darab 30 kg feletti pontyot fogott, ami elképesztő teljesítmény Fotó: Facebook

– Nehéz ez a víz, mert eléggé ismert a kapitális példányairól, ezért a legjobb horgászok próbálják megfogni őket, emiatt pedig nagyon kiokosodtak a halak.

Érdekesség, hogy a vízben lévő moszatok miatt rengetegen pop upoznak, ezért én a helykeresésre fektettem a hangsúlyt, és sikerült olyan helyet találnom, ahol süllyedő bojlival tudtam pecázni, ezzel a módszerrel pedig sikerült becsapnom a halat.

Azt tudni kell, ezt a 41 kilós példányt egy évben maximum kétszer fogják meg, de folyamatosan növésben van. Ezt csak úgy tudja elérni, ha nagyon sokat eszik, ez pedig csak úgy sikerülhet, ha körbeeszi az etetést, és otthagyja a horogcsalit. Ezt végiggondolva alakítottam ki a stratégiát, ami végül sikerre vezetett – tette hozzá a profi horgász.