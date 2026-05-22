Tömegkarambol M5-ösön: teljes káosz Kunszállásnál, mentők is a helyszínen

Baleset történt az M5-ös sztrádán, Kunszállás térségében a Szeged felé vezető oldalon. A rendelkezésre álló információk szerint a 103-as kilométernél hat jármű volt érintett a tömegkarambolban.
Négy autó egy helyszínen ütközött össze, míg attól nagyjából kétszáz méterre még két jármű áll. A baleset így több ponton is érintette az útszakaszt.
A járművek a belső sávban vannak, ahol jelenleg is akadályozzák a forgalmat. A helyszíni információk szerint a forgalom emiatt nem tud zavartalanul haladni az érintett szakaszon. A műszaki mentést a kecskeméti hivatásos tűzoltók végzik a helyszínen – írja a Katasztrófavédelem.
A balesethez mentő is érkezett.
