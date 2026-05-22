Kozso édesapját nővérek ápolják! Teljesen összetört

Hatalmas botrányba keveredett Kozso. A lakhelyükre már nem tudnak otthonként tekinteni. Történt ugyanis, hogy az ingatlan – ahol eddig nyugalomban töltötték a mindennapokat – egyik része árverezésre került, és egy hölgy meg is vásárolta. Pont az a része a háznak, ahol az énekes édesapja élt. Kozso és Ágica már sikeresen elszállásolta Oszi bácsit, aki nehezen dolgozza fel, hogy élete munkássága más kezébe került.

Kozso háza körül még mindig zajlanak az események, megpróbálnak mindent megtenni érte, hogy Oszi bácsi haza költözhessen (Fotó: Szabolcs László)

Kozso édesapja összetört az eset után

Most is éppen nővér kezeli és nem szeretnénk kitenni semminek, megpróbáljuk mindentől óvni. Mi is összetörtünk és ő is. 86 éves, ez volt élete munkássága. Egy csoda ember az én édesapám, az első gitáromat ő készítette. Szerintem ez az eset most mélyebben érintette, mint engem vagy minket

– árulta el lapunknak Kozso.

A hírnévnek is megvan a pozitív oldala, mivel az énekes hatalmas támogatást kap rajongóitól. „Felfoghatatlan, hogy mennyi szeretetet kapunk az emberektől. Kettétörtem most, de szerencsére nem tűntem el és olyan gyertyafényt kapunk a rajongóktól, hogy érezzük, hogy mellettünk vannak. Ott tartunk, hogy több, mint egy milliónál tart a látogatottság az Ámokfutók közösségi oldalán emiatt” - jelentette ki a kilencvenes évek ikonikus alakja.

Kozso és édesapja sződligeti otthonában rengeteg olyan érték van, aminek árát nem lehet felbecsülni (Fotó: hot! magazin)

Kozsóék élete teljesen felfordult

Mi most az ingatlan egyik részében élünk, a másikat pedig egy biztonsági őr védi, egy német juhászkutyával. Így az ingóságainkhoz hozzá sem férünk, mivel a tároló a másik részen van. A fellépésekhez is sok cucc van ott, gyűjtemények, műalkotások és olyan eszmei értékkel bíró tárgyak, amik felbecsülhetetlenek

– mesélte lapunknak Ágica, Kozso párja.

Korábban úgy fogalmazott az énekes, hogy rettegésben élnek saját otthonukban. Ez az idő elteltével sajnos nem változott, mivel a mai napig nem tudnak úgy hazamenni, hogy ne találkozzanak az új emberekkel. „A kertbe is óvatosan kell kimennünk, mivel nem tudni, hogy a kutya pórázon van-e és nincs kerítés a két lakrész között. Egyszerűen nem érezzük magunkat otthon, mert egy nagy kerítés veszi körbe az ingatlant és úgy érezzük, hogy folyamatosan megfigyelnek minket” – mesélte a Borsnak Kozso.