Újranősül Till Tamás feltételezett gyilkosa, ha felmentik

Mint arról a Bors is beszámolt, február 12-én tartották a perfelvételi tárgyalást Till Tamás feltételezett gyilkosának a válása ügyében. A keresetet Fehér János felesége, Ildikó adta be. Lapunk megbízható forrásból megtudta, a házasságot két hete már fel is bontották.

Till Tamás feltételezett gyilkosa tagadja a vádakat Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000-ben a gyermeknapon ment el otthonról, és soha többé nem tért haza. A szülei 24 éven keresztül reménykedtek benne, hogy gyermekük élve előkerül, ám 2024 nyarán kiderült számukra: Tamáska gyilkosság áldozatává vált. A 11 éves kisfiú megölését a 2000-ben csupán 16 éves Fehér János vállalta magára, igaz, később visszavonta a beismerő vallomását. A férfi 2024 decembere óta van letartóztatásban. Már a bizonyítási eljárás zajlik a Kecskeméti Törvényszéken. A férfi határozottan tagadja a bűnösségét, mi több, három főrendőrt vádol azzal, hogy kényszerítették a beismerő vallomásra. Az egyenruhásoknak a jövő héten kell megjelenniük a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt.

Till Tamás feltételezett gyilkosa elengedte a feleségét

Fehér János apósa a Borsnak elmondta: Ildikót nagyon megviselte a János ellen indított eljárás és a társadalom reakciója.

Till Tamás szülei a kisfiuk képével. Ők nem hiszik el, hogy a férfi ártatlan Fotó: Gábor Zoltán / Bors

- Bár a családban mindannyian hiszünk Jánosnak, a nevelt lányomat nem tudjuk megvédeni az emberek gyűlölködésétől. Ő már külföldön dolgozik, ahol nem tudják, kinek volt a felesége. Kint jobbak a munkalehetőségek. Felszolgálóként is tevékenykedhet – mondta Attila és hozzátette: János is úgy gondolja, egyszerűbb lesz Ildikó élete, ha nem az ő nevét viseli.

Közös megegyezéssel elváltak. János volt annyira úriember, hogy vita nélkül elengedte Ildikót. Ebből is látszik, hogy szereti a lányomat. Ildikó is szereti őt, a börtönben is meglátogatta. Távolról szeretné majd támogatni

– magyarázta Attila, majd végül elárulta: János azt mondta, ha sikerül magát tisztáznia a szörnyű vádak alól és kiengedik a rácsok mögül, újra megkéri a volt felesége kezét.