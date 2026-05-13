Újranősül Till Tamás feltételezett gyilkosa, ha felmentik

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 13. 16:00
Két hete kimondták a bajai kisfiú megölésével vádolt Fehér János válását. A Bors megtudta, hogy Till Tamás feltételezett, letartóztatásban levő gyilkosa miért engedte el Ildikót.
Kóré Károly
Mint arról a Bors is beszámolt, február 12-én tartották a perfelvételi tárgyalást Till Tamás feltételezett gyilkosának a válása ügyében. A keresetet Fehér János felesége, Ildikó adta be. Lapunk megbízható forrásból megtudta, a házasságot két hete már fel is bontották.

Till Tamás feltételezett gyilkosa tagadja a vádakat Fotó: Gábor Zoltán / Bors

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000-ben a gyermeknapon ment el otthonról, és soha többé nem tért haza. A szülei 24 éven keresztül reménykedtek benne, hogy gyermekük élve előkerül, ám 2024 nyarán kiderült számukra: Tamáska gyilkosság áldozatává vált. A 11 éves kisfiú megölését a 2000-ben csupán 16 éves Fehér János vállalta magára, igaz, később visszavonta a beismerő vallomását. A férfi 2024 decembere óta van letartóztatásban. Már a bizonyítási eljárás zajlik a Kecskeméti Törvényszéken. A férfi határozottan tagadja a bűnösségét, mi több, három főrendőrt vádol azzal, hogy kényszerítették a beismerő vallomásra. Az egyenruhásoknak a jövő héten kell megjelenniük a Szegedi Törvényszék katonai tanácsa előtt.

Till Tamás feltételezett gyilkosa elengedte a feleségét

Fehér János apósa a Borsnak elmondta: Ildikót nagyon megviselte a János ellen indított eljárás és a társadalom reakciója.

Till Tamás szülei a kisfiuk képével. Ők nem hiszik el, hogy a férfi ártatlan  Fotó: Gábor Zoltán / Bors

- Bár a családban mindannyian hiszünk Jánosnak, a nevelt lányomat nem tudjuk megvédeni az emberek gyűlölködésétől. Ő már külföldön dolgozik, ahol nem tudják, kinek volt a felesége. Kint jobbak a munkalehetőségek. Felszolgálóként is tevékenykedhet – mondta Attila és hozzátette: János is úgy gondolja, egyszerűbb lesz Ildikó élete, ha nem az ő nevét viseli.

Közös megegyezéssel elváltak. János volt annyira úriember, hogy vita nélkül elengedte Ildikót. Ebből is látszik, hogy szereti a lányomat. Ildikó is szereti őt, a börtönben is meglátogatta. Távolról szeretné majd támogatni 

– magyarázta Attila, majd végül elárulta: János azt mondta, ha sikerül magát tisztáznia a szörnyű vádak alól és kiengedik a rácsok mögül, újra megkéri a volt felesége kezét.

Attila elhiszi a vejének, hogy ártatlan  Fotó: Bors

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
