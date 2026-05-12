80 millió forint sérelemdíj jár Till Tamás szüleinek

Többször is beszélt a rendőröknek Till Tamás megöléséről, most mégis ártatlannak vallotta magát a szörnyű bűncselekménnyel vádolt Fehér János. Mint arról a Bors beszámolt, a bajai kisfiú 11 éves korában, 2000-ben a gyermeknapon ment el otthonról kerékpárral, hogy megnézze a közeli vadasparkban született kiscsikót. Soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem negyed évszázadon keresztül bíztak benne, hogy gyermekük egy nap becsenget, ám 2024 nyarán minden reményük szertefoszlott: megtudták, hogy Tamáska földi maradványai előkerültek egy bajai tanya melléképületének betonja alól.

Till Tamás temetésének költségei is behajthatók a gyilkoson Fotó: Olvasói

A kisfiú csontjait talán sosem találták volna meg, ha Fehér Jánosnak nem jut eszébe, hogy vádalkut köthet egy barátja javára. Bement a rendőrségre és előadta: tudja, mi történt a kisfiúval. Először a gyilkosságot megpróbálta az egykori alkalmi munkaadójára kenni, de végül megtört és beismerte a bűncselekményt. A férfi részletes vallomásában hosszasan beszélt arról, hogy nevelőszülőknél és intézetben nőtt fel, és gyermekkorában többször is szexuális abúzus érte erősebb fiúk részéről. Sokáig kéregetésből élt, de aztán barátok segítségével cégeket alapított és sikeres vállalkozó lett belőle. Amikor 2024-ben gyanúsítottként hallgatták ki, már havi 2 millió forintos saját jövedelemről beszélt, igaz, hozzátette, hogy egy magánszemélynek 22 millió forinttal tartozik. A férfi akkoriban Magyarországon nem adózott.

Fehér János vállalja az arcát

Till Tamás gyászoló szüleinek ügyvédje 80 milliós sérelemdíjról beszél

Lichy József, Till Tamás gyászoló szüleinek jogi képviselője a Borsnak elmondta: Budapest egyik külső kerületében áll egy hatlakásos társasház, amelynek rendelkezési joga Fehéré, bár a tulajdoni lapon nem az ő neve szerepel tulajdonosként. Fehér a lakások haszonélvezője. Az ügyvéd kérte az ingatlankomplexum zár alá vételét, ám ezt megtagadták.

A magyarországi bírói gyakorlat szerint a szülőknek fejenként 40, azaz összesen 80 millió forintos sérelemdíjat ítélhetnének meg. A polgárjogi igény élet elleni bűncselekményeknél a bűnügyi eljárásban nem érvényesíthető, csak külön, párhuzamosan indított perben

– tájékoztatott Lichy József. - Ha a pert elindítom, azt felfüggesztik, és a büntetőügyben hozott jogerős döntés függvényében lehet folytatni. Legalábbis akkor, ha a vádlottat elítélik – magyarázta az ügyvéd és hozzátette: a zár alá helyezést jelenleg csak az igény biztosítására lehet kérni.