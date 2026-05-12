80 millió forint sérelemdíj jár Till Tamás szüleinek

PUBLIKÁLÁS: 2026. május 12. 09:00
Az áldozat temetésének napján tett részletes vallomást a rendőrségen a bajai kisfiú megölésével vádolt Fehér János. Till Tamás 11 éves korában, 2000-ben, a gyermeknapon tűnt el, maradványai pedig csupán 24 év elteltével kerültek elő egy tanya melléképületének betonja alól.
Többször is beszélt a rendőröknek Till Tamás megöléséről, most mégis ártatlannak vallotta magát a szörnyű bűncselekménnyel vádolt Fehér János. Mint arról a Bors beszámolt, a bajai kisfiú 11 éves korában, 2000-ben a gyermeknapon ment el otthonról kerékpárral, hogy megnézze a közeli vadasparkban született kiscsikót. Soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem negyed évszázadon keresztül bíztak benne, hogy gyermekük egy nap becsenget, ám 2024 nyarán minden reményük szertefoszlott: megtudták, hogy Tamáska földi maradványai előkerültek egy bajai tanya melléképületének betonja alól.

Till Tamás temetésének költségei is behajthatók a gyilkoson

A kisfiú csontjait talán sosem találták volna meg, ha Fehér Jánosnak nem jut eszébe, hogy vádalkut köthet egy barátja javára. Bement a rendőrségre és előadta: tudja, mi történt a kisfiúval. Először a gyilkosságot megpróbálta az egykori alkalmi munkaadójára kenni, de végül megtört és beismerte a bűncselekményt. A férfi részletes vallomásában hosszasan beszélt arról, hogy nevelőszülőknél és intézetben nőtt fel, és gyermekkorában többször is szexuális abúzus érte erősebb fiúk részéről. Sokáig kéregetésből élt, de aztán barátok segítségével cégeket alapított és sikeres vállalkozó lett belőle. Amikor 2024-ben gyanúsítottként hallgatták ki, már havi 2 millió forintos saját jövedelemről beszélt, igaz, hozzátette, hogy egy magánszemélynek 22 millió forinttal tartozik. A férfi akkoriban Magyarországon nem adózott.

Till Tamás gyászoló szüleinek ügyvédje 80 milliós sérelemdíjról beszél

Lichy József, Till Tamás gyászoló szüleinek jogi képviselője a Borsnak elmondta: Budapest egyik külső kerületében áll egy hatlakásos társasház, amelynek rendelkezési joga Fehéré, bár a tulajdoni lapon nem az ő neve szerepel tulajdonosként. Fehér a lakások haszonélvezője. Az ügyvéd kérte az ingatlankomplexum zár alá vételét, ám ezt megtagadták.

A magyarországi bírói gyakorlat szerint a szülőknek fejenként 40, azaz összesen 80 millió forintos sérelemdíjat ítélhetnének meg. A polgárjogi igény élet elleni bűncselekményeknél a bűnügyi eljárásban nem érvényesíthető, csak külön, párhuzamosan indított perben 

– tájékoztatott Lichy József. - Ha a pert elindítom, azt felfüggesztik, és a büntetőügyben hozott jogerős döntés függvényében lehet folytatni. Legalábbis akkor, ha a vádlottat elítélik – magyarázta az ügyvéd és hozzátette: a zár alá helyezést jelenleg csak az igény biztosítására lehet kérni.

Létezik még egy szabály, mely szerint ha csak a sérelemdíjra, azaz a nem vagyoni kárra terjed ki az igény, arra nem lehet kérni a zárlatot, csak a vagyoni kárra. A szülők vagyoni kára azonban csupán a temetés költségeiben merül ki 

– tudatta a jogász.

Mátyás egyébként néhány hete, az előkészítő ülés napján adta át az ügyvédnek a temetés számláit. Az első tárgyalást június 17-re tűzték ki. Addigra Lichy József már az igazolt vagyoni kár megjelölésével, sérelemdíj igénnyel kéri a zár alá vételt.

Mátyásnak és Katalinnak Tamáska volt az egyetlen közös gyermeke. Idős korukban rá támaszkodhattak volna, de a gyilkos ezt lehetőséget elvette tőlük.

A történethez hozzátartozik, hogy Fehér János többször is részletezte a rendőröknek, hogyan végzett a nála jóval gyengébb fizikumú áldozatával, többek között 2024. december 5-én, Tamáska temetése napján tett vallomásában.

 

