Meggyilkolt fiuk fotójával érkeztek meg a bíróságra Till Tamás szülei

Till Tamás gyászoló szülei megérkeztek a bíróságra. Mátyás maga előtt tolja a kerekesszékben ülő feleségét, Katalint, aki a meggyilkolt fia képét tartja a kezében. Még nem tudja, hogy a feltételezett gyilkosnak célzottan felmutatja-e a teremben, de bizonyos, hogy Fehér János látni fogja a szülőket.

Till Tamás megtört szülei érkeznek a tárgyalásra Fotó: Bors

Ez egy szörnyeteg. Nem akarok vele kommunikálni

- mondta a Borsnak Katalin.

Fehér Jánost időközben kéz- és lábbilincsbe verve a BVOP műveleti osztályának munkatársai kísérték a tárgyalóterembe. A férfi arcán semmi megbánás. Mintha valami groteszk mű főhősének képzelné magát, olyan kaján vigyorral tipegett végig a Kecskeméti Törvényszék folyosóján a BVOP műveleti osztálya munkatársainak gyűrűjében. A bíróságon ma arról kell nyilatkoznia, hogy beismeri-e, hogy 2000 tavaszán ő oltotta ki aljas indokból, különös kegyetlenséggel a tizennegyedik életévét be nem töltött Till Tamást, és lemond-e a tárgyaláshoz való jogáról.

Till Tamás igazságot kap?

Mint arról a Bors beszámolt, a 11 éves Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról kerékpárral, hogy megnézze a közeli lovardában nem sokkal előtte született kiscsikót. Az édesapja még kikísérte a kapuig és meghagyta, hogy a gyermek nagyon vigyázzon magára, majd elköszöntek egymástól. A gyermek néhány méter megtétele után még visszaintegetett Mátyásnak. Akkor látták egymást utoljára.

A gyilkos esélyt sem adott a 11 éves kisfiúnak Fotó: Bors

A szülők csaknem negyed évszázadon keresztül reménykedtek benne, hogy Tamás egy nap bekopogtat hozzájuk, de ez sosem történt meg. 2024 nyarán Fehér János bement a rendőrségre, hogy egy barátjának vádalkut csikarjon ki. Elmondta, tudja, hol találhatók a 11 évesen eltűnt kisfiú földi maradványai. A rendőröket egészen egy bajai tanya melléképületéhez vezette, majd kijelentette, hogy Tamáska a beton alatt nyugszik.

Fehér János is megérkezett a tárgyalóterembe Fotó: Bors

A férfi – egyébként a rendőrökkel egyetértésben- azt gondolta, hogy a tette már elévült, ezért beismerte a gyermek megölését. A bűncselekmény idején csupán 16 éves Jánost valóban elengedték, ám az ügyészség közölte, hogy az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Jánost elfogták, letartóztatták, majd vádat emeltek ellene.