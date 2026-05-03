Till Tamás halála: ezt csinálja a börtönben a gyilkossággal vádolt Fehér János - megszólal az anyósa

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról kerékpárral, és soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül bízott benne, hogy gyermekük élve előkerül, de hiába. 2024 nyarán Fehér János vádalkut szeretett volna egy barátja javára elérni, ezért a rendőröket elvezette arra a bajai tanyára, amelynek melléképületének betonja alatt a gyermek földi maradványai pihentek.
A 2000-ben 16 éves férfi abban a tudatban, hogy a bűncselekménye már elévült, beismerte az elkövetést. A jogszabályt hasonlóan értelmező rendőrök a vallomás után elengedték, ám az ügyészég kiadta az elfogatóparancsot, mondván, az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Jánost végül letartóztatták, ő pedig visszavonta a vallomását, és azóta is az ártatlanságát hangoztatja. A vád arra a beismerő vallomásra épül, amelyről a férfi azt állítja: kényszer hatására tette. Jelenleg három főrendőrnek kell a katonai törvényszék előtt kérdésekre válaszolnia, ugyanis János pótmagánvádját a bíróság befogadta. A tét egyértelmű: amennyiben bebizonyosodik, hogy a férfi igazat mond, megdől a legfőbb bizonyíték és így fel kell menteni.
Fehér János a börtönben igyekszik minél hasznosabban elfoglalni magát. A körülményeiről az anyósa adott felvilágosítást.
- Jani egyedül ül a zárkájában. Ha akar, saját tévét nézhet. Erre szüksége is van, mert a nap nagy részében rá van zárva az ajtó – mondta Heléna, és elárulta: János naponta 10 percet beszélhet a kapcsolattartóival telefonon.
- Főleg a férjem tartja benne a lelket. Próbáljuk őt mindenben támogatni, és minden lehetséges alkalommal tudatosítani benne, hogy hiszünk az ártatlanságában – mondta az anyós.
A család csomagot nem küldhetett Jánosnak a rácsok mögé, de pénzt rendszeresen juttathat.
- A börtönboltban vásárolhat magának, amit szeret. A kedvence a szalonna, a kolbász és a paprika. Ezeket eszi a legszívesebben. A börtönmenzával sincs különösebb problémája, főleg a levesek ízlenek neki – mesélte Heléna.
Az anyós nem kívánt a lányáról bőben beszélni, de annyit elárult, hogy jelenleg külföldön dolgozik.
- Amióta kiderült, hogy a férje nevét milyen súlyos üggyel hozták összefüggésbe, kiközösítik Magyarországon, ezért félig-meddig a megvetés elől menekült el. Az szerencsésen alakult, hogy sikerült egy jó állást szereznie, és a munkahelyén elfogadják, hiszen csak a teljesítménye alapján ítélik meg – mondta Heléna, majd elárulta: a lánya többször is járt már a rácsok mögött a férjénél.
- A gyermekem nem azért adta be a válókeresetet, mert nem bízik a hitvesében. Egész egyszerűen az ő helyzetében ez volt a legészszerűbb döntés – fejezte be Heléna.
