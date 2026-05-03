Till Tamás halála: ezt csinálja a börtönben a gyilkossággal vádolt Fehér János - megszólal az anyósa

Mint arról a Bors beszámolt, Till Tamás 2000 gyermeknapján ment el otthonról kerékpárral, és soha többé nem tért haza. A szülei, Katalin és Mátyás csaknem egy negyed évszázadon keresztül bízott benne, hogy gyermekük élve előkerül, de hiába. 2024 nyarán Fehér János vádalkut szeretett volna egy barátja javára elérni, ezért a rendőröket elvezette arra a bajai tanyára, amelynek melléképületének betonja alatt a gyermek földi maradványai pihentek.

Till Tamás megölésével Fehér Jánost vádolják

A 2000-ben 16 éves férfi abban a tudatban, hogy a bűncselekménye már elévült, beismerte az elkövetést. A jogszabályt hasonlóan értelmező rendőrök a vallomás után elengedték, ám az ügyészég kiadta az elfogatóparancsot, mondván, az emberölés minősített esetei nem évülnek el. Jánost végül letartóztatták, ő pedig visszavonta a vallomását, és azóta is az ártatlanságát hangoztatja. A vád arra a beismerő vallomásra épül, amelyről a férfi azt állítja: kényszer hatására tette. Jelenleg három főrendőrnek kell a katonai törvényszék előtt kérdésekre válaszolnia, ugyanis János pótmagánvádját a bíróság befogadta. A tét egyértelmű: amennyiben bebizonyosodik, hogy a férfi igazat mond, megdől a legfőbb bizonyíték és így fel kell menteni.

Till Tamás feltételezett gyilkosa nem szenved a börtönben

Fehér János a börtönben igyekszik minél hasznosabban elfoglalni magát. A körülményeiről az anyósa adott felvilágosítást.

- Jani egyedül ül a zárkájában. Ha akar, saját tévét nézhet. Erre szüksége is van, mert a nap nagy részében rá van zárva az ajtó – mondta Heléna, és elárulta: János naponta 10 percet beszélhet a kapcsolattartóival telefonon.

- Főleg a férjem tartja benne a lelket. Próbáljuk őt mindenben támogatni, és minden lehetséges alkalommal tudatosítani benne, hogy hiszünk az ártatlanságában – mondta az anyós.

Till Tamás szülei gyermekük fotójával érkeztek a gyilkossági ügy előkészítő ülésére

A család csomagot nem küldhetett Jánosnak a rácsok mögé, de pénzt rendszeresen juttathat.

- A börtönboltban vásárolhat magának, amit szeret. A kedvence a szalonna, a kolbász és a paprika. Ezeket eszi a legszívesebben. A börtönmenzával sincs különösebb problémája, főleg a levesek ízlenek neki – mesélte Heléna.